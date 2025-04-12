препарат вводят в/в на протяжении 15–30 мин.

При анаэробной инфекции взрослым и детям в возрасте старше 12 лет применяют в начальной дозе 500–1000 мг, затем по 500 мг каждые 12 ч или по 1000 мг каждые 24 ч на протяжении 5–10 дней (ступенчатая доза). После стабилизации состояния пациента, следует перейти на пероральный прием орнидазола (например таблетки по 500 мг, по 1 таблетке каждые 12 ч).

Детям в возрасте до 12 лет с массой тела >6 кг суточную дозу назначают из расчета 20 мг/кг массы тела, распределенную на 2 введения, на протяжении 5–10 дней.

Для профилактики анаэробных инфекций взрослым и детям в возрасте старше 12 лет Орнигил вводят в/в в дозе 500–1000 мг за полчаса перед оперативным вмешательством.

Для профилактики смешанных инфекций Орнигил следует применять в сочетании с аминогликозидами, пенициллином или цефалоспоринами. Вводить препараты необходимо раздельно.

Амебная дизентерия с тяжелым течением, все внекишечные формы амебиаза. Для взрослых и детей в возрасте старше 12 лет первое введение составляет 500–1000 мг, далее — по 500 мг каждые 12 ч на протяжении 3–6 дней.

Детям в возрасте до 12 лет Орнигил вводят из расчета 20–30 мг/кг массы тела, распределенные на 2 введения.

При нарушении функции почек увеличивают интервал между введениями или снижают разовую и суточную дозу препарата.