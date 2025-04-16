Николаев (адрес не указан)
Доступно в 25 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Орнигил® раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
276,03
Экономия при брони: -8,97 грн
Аптека
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Орнигил® раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Орнигил® раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
269,15
Экономия при брони: -15,83 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Орнигил® раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
272,19
Экономия при брони: -18,62 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Орнигил® раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Орнигил® раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
281,35
Экономия при брони: -14,82 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Орнигил® раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
276,74
Экономия при брони: -10,21 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Орнигил® раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
264,54
Экономия при брони: -10,99 грн
Медпрепараты
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Орнигил® раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
284,09
Экономия при брони: -16,64 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 8
3.9 км
Орнигил® раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
268,97
Экономия при брони: -15,24 грн
Медпрепараты
Николаев, ул. 3-я Слободская, 50/2
4.1 км
Орнигил® раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
277,96
Экономия при брони: -11,41 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
4.2 км
Орнигил® раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Николаев, просп. Богоявленский, 35/1
4.3 км
Орнигил® раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
272,39
Экономия при брони: -18,58 грн
Мед-сервис
Николаев, просп. Богоявленский, 41
4.3 км
Орнигил® раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 56 мин
Николаев, ул. Космонавтов, 60
4.5 км
Орнигил® раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
267,14
Экономия при брони: -13,64 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Строителей, 18/6
4.5 км
Орнигил® раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
266,27
Экономия при брони: -12,60 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Строителей, 12-В/1
4.8 км
Орнигил® раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
265,66
Экономия при брони: -12,13 грн
Медпрепараты
Николаев, просп. Мира, 1/9
4.8 км
Орнигил® раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
272,75
Экономия при брони: -19,04 грн
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Николаевская, 15
4.9 км
Орнигил® раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Подорожник
Николаев, ул. Николаевская, 15/5
4.9 км
Орнигил® раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
255,80
Экономия при брони: -10,20 грн