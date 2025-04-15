Львов (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках в Львов
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 9 мин
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Орнигил® раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
268,59
Экономия при брони: -40,17 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 9 мин
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Орнигил® раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
255,80
Экономия при брони: -15,80 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 9 мин
Львов, ул. Черниговская, 6
2.1 км
Орнигил® раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Пульс
Львов, ул. Руфа Юрия, 4
2.3 км
Орнигил® раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Пульс
Закрыто
Открывается через 9 мин
Львов, ул. Руфа Юрия, 6
2.4 км
Орнигил® раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 9 мин
Львов, ул. Любинская, 96
3.4 км
Орнигил® раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
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Подорожник
Закрыто
Открывается через 9 мин
Пустомыты, ул. Грушевского Михаила, 6
15.8 км
Орнигил® раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
255,80
Экономия при брони: -21,40 грн
Пульс
Пустомыты, ул. Грушевского Михаила, 7
15.9 км
Орнигил® раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Пульс
Городок, ул. Коцюбинского, 18
27.1 км
Орнигил® раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Пульс
Буск, ул. Львовская, 77
43.2 км
Орнигил® раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Подорожник
Мостиска, пл. Рынок, 15
62.2 км
Орнигил® раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
255,80
Экономия при брони: -21,40 грн
Подорожник
Золочев, ул. Коновальца Евгения, 48
63.0 км
Орнигил® раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
255,80
Экономия при брони: -21,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 39 мин
Золочев, ул. Пачовского, 1
63.3 км
Орнигил® раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
255,80
Экономия при брони: -21,40 грн
Эко аптека
Закрыто
Открывается через 9 мин
Золочев, ул. Ивасюка Владимира, 2
63.3 км
Орнигил® раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 9 мин
Шептицкий, ул. Ивасюка Владимира, 2-В
63.4 км
Орнигил® раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
266,60
Экономия при брони: -13,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 9 мин
Золочев, ул. Пушкина, 1
63.5 км
Орнигил® раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
255,80
Экономия при брони: -21,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 9 мин
Золочев, ул. Шашкевича, 8
63.5 км
Орнигил® раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
271,86
Экономия при брони: -32,73 грн
Эко аптека
Закрыто
Открывается через 9 мин
Золочев, ул. Пушкина, 1
63.5 км
Орнигил® раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 9 мин
Золочев, ул. Шашкевича, 2
63.6 км
Орнигил® раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Подорожник
Закрыто
Открывается через 9 мин
Стрый, ул. Басараб Ольги, 15
64.5 км
Орнигил® раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
255,80
Экономия при брони: -21,40 грн