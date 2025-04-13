Киев (адрес не указан)
Доступно в 117 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Орнигил® раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Орнигил® раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Орнигил® раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Орнигил® раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
255,86
Экономия при брони: -38,89 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Орнигил® раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Орнигил® раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Орнигил® раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
255,86
Экономия при брони: -38,89 грн
Аптека доброго дня
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Орнигил® раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Орнигил® раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Орнигил® раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
267,44
Экономия при брони: -22,65 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
Орнигил® раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
266,27
Экономия при брони: -12,59 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
2.2 км
Орнигил® раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Панаса Мирного, 16/13
2.3 км
Орнигил® раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Фармация
Закрыто
Открывается через 31 мин
Киев, ул. Пимоненко Николая, 10
2.4 км
Орнигил® раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
232,06
Экономия при брони: -35,26 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
2.6 км
Орнигил® раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
263,49
Экономия при брони: -29,46 грн
Мед-сервис
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2-А
2.6 км
Орнигил® раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Киев, пл. Вокзальная, 1
2.7 км
Орнигил® раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Подорожник
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.7 км
Орнигил® раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
255,80
Экономия при брони: -26,50 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1-А
3.1 км
Орнигил® раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Киев, ул. Большая Васильковская, 112
3.1 км
Орнигил® раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
268,29
Экономия при брони: -23,50 грн