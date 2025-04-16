Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках в Кривой Рог
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Орнигил® раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Орнигил® раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 09:00
Кривой Рог, пл. 30 лет Победы, 1
6.1 км
Орнигил® раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 7-В
7.5 км
Орнигил® раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 41-А
12.8 км
Орнигил® раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
264,49
Экономия при брони: -11,07 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Чаривная, 1-Б
21.0 км
Орнигил® раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев Мариуполя, 40-Е
30.5 км
Орнигил® раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
В городах рядом
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Зеленодольск, ул. Праздничная, 17/19
42.7 км
Орнигил® раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Покров, ул. Медицинская, 19-А/1
61.0 км
Орнигил® раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Новый Буг, ул. Харчука, 5-А
69.0 км
Орнигил® раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Новый Буг, ул. Гагарина Юрия, 5
69.5 км
Орнигил® раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Новый Буг, пер. Больничный, 2-А
69.7 км
Орнигил® раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 22 мин
Вольногорск, ул. Центральная, 49
78.8 км
Орнигил® раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Никополь, просп. Трубников, 85
81.4 км
Орнигил® раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Никополь, просп. Трубников, 40
82.2 км
Орнигил® раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
271,55
Экономия при брони: -18,17 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Никополь, ул. Электрометаллургов, 9
84.0 км
Орнигил® раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
271,86
Экономия при брони: -45,18 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Никополь, ул. Электрометаллургов, 20
84.9 км
Орнигил® раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Баштанка, ул. Юбилейная, 84
90.2 км
Орнигил® раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Компанеевка, ул. Вишневая, 11-В
95.3 км
Орнигил® раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Знаменка, ул. Привокзальная, 4-Б/4-Н
103.2 км
Орнигил® раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
266,35
Экономия при брони: -12,65 грн