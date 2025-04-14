Днепр (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках в Днепр
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Орнигил® раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
259,40
Экономия при брони: -17,61 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 4
3.8 км
Орнигил® раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
6.6 км
Орнигил® раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 12
8.5 км
Орнигил® раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
239,03
Экономия при брони: -8,77 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Калиновая, 87-С
9.1 км
Орнигил® раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, ул. Черновола Вячеслава, 67-Д
21.5 км
Орнигил® раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Каменское, просп. Конституции, 19-Д
21.8 км
Орнигил® раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
263,13
Экономия при брони: -34,57 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
32.3 км
Орнигил® раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
64.6 км
Орнигил® раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
255,84
Экономия при брони: -20,84 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Павлоград, просп. Шахтостроителей, 1/1-А
65.4 км
Орнигил® раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
67.8 км
Орнигил® раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Мед-сервис
Вольногорск, ул. Центральная, 49
69.9 км
Орнигил® раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
70.0 км
Орнигил® раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
269,10
Экономия при брони: -44,38 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
70.7 км
Орнигил® раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
232,05
Экономия при брони: -6,05 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
70.9 км
Орнигил® раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
248,15
Экономия при брони: -22,15 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
77.6 км
Орнигил® раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
248,15
Экономия при брони: -13,15 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 14 мин
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
78.1 км
Орнигил® раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
242,96
Экономия при брони: -9,96 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Терновка, ул. Пушкина, 2
82.1 км
Орнигил® раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кобеляки, ул. Пушкина, 22/2
94.7 км
Орнигил® раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Белики, ул. Пристанционная, 2-З
102.1 км
Орнигил® раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм