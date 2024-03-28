ОРНИДАЗОЛ (ORNIDAZOLUM)

внутрь, после еды.

При трихомониазе назначают по 500 мг 2 раза в сутки (утром и вечером) в течение 5 дней. Чтобы устранить возможность повторного заражения, половой партнер должен пройти такой же курс лечения. Суточная доза для детей составляет 25 мг/кг в 1 прием.

При амебиазе возможны следующие схемы лечения: 3-дневный курс лечения больных с амебной дизентерией и 5–10-дневный курс лечения при всех формах амебиаза.



Длительность лечения, дни Суточная доза Взрослые и дети с массой тела более 35 кг Дети с массой тела до 35 кг 3 1,5 г однократно вечером. При массе тела более 60 кг — 2 г равными дозами в 2 приема (утром и вечером) 40 мг/кг однократно 5–10 1 г равными дозами в 2 приема (утром и вечером) 25 мг/кг однократно



При лямблиозе взрослым и детям с массой тела >35 кг назначают 1,5 г однократно вечером. Детям с массой тела <35 кг — 40 мг/кг однократно. Продолжительность лечения составляет 1–2 дня.

Для профилактики инфекций, вызванных анаэробными бактериями, — по 1 г за 1–2 ч до операции; после операции — по 500 мг 2 раза в сутки в течение 3–5 дней.

В/в вводят взрослым и детям старше 12 лет в разовой дозе 0,5–1 г с интервалом 8–12 ч. Суточная доза не должна превышать 4 г. Курс лечения в среднем составляет 5–10 дней.