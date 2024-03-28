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Активные вещества — “О”ОРНИДАЗОЛ (ORNIDAZOLUM)

ОРНИДАЗОЛ (ORNIDAZOLUM) Действующее вещество

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Найдено: 14 препаратов
Орнидазол-КВ таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 0,5 г, блистер, № 10; Киевский витаминный завод
Орнидазол-КВ Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 0,5 г, блистер, № 10 Киевский витаминный завод
В 708 аптеках
от 88,92 грн
Цены в аптеках
Оргил® таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг, № 10; Гледфарм Лтд
Оргил® Таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг, № 10 Гледфарм Лтд
В 703 аптеках
от 125,44 грн
Цены в аптеках
Мератин таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг, блистер, № 10; Мили Хелскере Лимитед
Мератин Таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг, блистер, № 10 Мили Хелскере Лимитед
В 555 аптеках
от 117,52 грн
Цены в аптеках
Орнидазол-Астрафарм капсулы, 500 мг, блистер, № 10; Астрафарм
Орнидазол-Астрафарм Капсулы, 500 мг, блистер, № 10 Астрафарм
В 390 аптеках
от 80,55 грн
Цены в аптеках
Орнизол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, № 10; Корпорация Артериум
Орнизол® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, № 10 Корпорация Артериум
В 181 аптеке
от 81,37 грн
Цены в аптеках
Орнигил® раствор для инфузий, 5 мг/мл, бутылка, 100 мл, № 1; Юрия-Фарм
Орнигил® Раствор для инфузий, 5 мг/мл, бутылка, 100 мл, № 1 Юрия-Фарм
В 149 аптеках
от 153,81 грн
Цены в аптеках
Орнидазол-Дарница раствор для инъекций, 5 мг/мл, флакон, 100 мл, в пачке, в пачке, № 1; Дарница
Орнидазол-Дарница Раствор для инъекций, 5 мг/мл, флакон, 100 мл, в пачке, в пачке, № 1 Дарница
В 69 аптеках
от 62,00 грн
Цены в аптеках
Орнидазол раствор для инфузий, 0,5 %, бутылка, 100 мл, № 1; Инфузия
Орнидазол Раствор для инфузий, 0,5 %, бутылка, 100 мл, № 1 Инфузия
В 46 аптеках
от 97,57 грн
Цены в аптеках
Орнимак® раствор для инфузий, 0,5 %, бутылка, 100 мл, № 1; Инфузия
Орнимак® Раствор для инфузий, 0,5 %, бутылка, 100 мл, № 1 Инфузия
В 46 аптеках
от 107,54 грн
Цены в аптеках
Орнистил раствор для инфузий, 500 мг/100 мл, контейнер, 100 мл, № 1; Ananta Medicare
Орнистил Раствор для инфузий, 500 мг/100 мл, контейнер, 100 мл, № 1 Ananta Medicare
В 42 аптеках
от 167,94 грн
Цены в аптеках
Орнизол® раствор для инфузий, 5 мг/мл, бутылка, 100 мл, в пачке, в пачке, № 1; Корпорация Артериум
Орнизол® Раствор для инфузий, 5 мг/мл, бутылка, 100 мл, в пачке, в пачке, № 1 Корпорация Артериум
В 21 аптеке
от 168,67 грн
Цены в аптеках
Орнидазол-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг, блистер, в коробке, в коробке, № 10; Корпорация Здоровье
Орнидазол-Здоровье Таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг, блистер, в коробке, в коробке, № 10 Корпорация Здоровье
В 13 аптеках
от 73,62 грн
Цены в аптеках
Орнидазол-Новофарм раствор для инфузий, 5 мг/мл, бутылка, 100 мл, в пачке, в пачке, № 1; Новофарм-Биосинтез
Орнидазол-Новофарм Раствор для инфузий, 5 мг/мл, бутылка, 100 мл, в пачке, в пачке, № 1 Новофарм-Биосинтез
В 9 аптеках
от 104,50 грн
Цены в аптеках
Орнигил® раствор для инфузий, 5 мг/мл, бутылка, 200 мл, № 1; Юрия-Фарм
Орнигил® Раствор для инфузий, 5 мг/мл, бутылка, 200 мл, № 1 Юрия-Фарм
Нет в наличии
Форма выпуска: таблетки п/о, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, капсулы, р-р для инфузий.
ОРНИДАЗОЛ (ORNIDAZOLUM)
CAS №: 16773-42-5 C7H10ClN3O3
USPDDN: α-(хлорометил)-2-метил-5-нитроимидазол-1-этанол.
Форма выпуска: таблетки п/о, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, капсулы, р-р для инфузий.

орнидазол — производное имидазола, активен в отношении Trichomonas vaginalis, Entamoeba histolytica, Giardia lamblia (Giardia intestinalis), а также некоторых анаэробных бактерий, таких как Bacteroides и Clostridium spp., Fusobacterium spp., и анаэробных кокков.
После перорального приема 90% орнидазола быстро всасывается. Cmax в плазме крови достигается в течение 3 ч. Связывание орнидазола с белками плазмы крови составляет около 13%. В зависимости от режима дозирования оптимальная концентрация активного вещества в плазме крови колеблется от 6 до 36 мкг/л. Очень хорошо проникает в СМЖ, другие биологические жидкости и в ткани организма. T½ составляет около 13 ч. После однократного приема орнидазола 85% дозы выводится в течение первых 5 дней. Выведение происходит главным образом с мочой (63%) и калом (22%). Около 4% принятой дозы выделяется почками в неизмененном виде.

трихомониаз (инфекции органов мочеполовой системы у женщин и мужчин, вызванные Trichomonas vaginalis); амебиаз (все кишечные инфекции, вызванные Entamoeba histolytica, в том числе амебная дизентерия, и все внекишечные формы амебиаза, особенно амебный абсцесс печени); лямблиоз.
Профилактика инфекций, вызванных анаэробными бактериями, при хирургических вмешательствах, особенно на ободочной кишке, или при гинекологических операциях.

внутрь, после еды.
При трихомониазе назначают по 500 мг 2 раза в сутки (утром и вечером) в течение 5 дней. Чтобы устранить возможность повторного заражения, половой партнер должен пройти такой же курс лечения. Суточная доза для детей составляет 25 мг/кг в 1 прием.
При амебиазе возможны следующие схемы лечения: 3-дневный курс лечения больных с амебной дизентерией и 5–10-дневный курс лечения при всех формах амебиаза.

Длительность лечения, дниСуточная доза
Взрослые и дети с массой тела более 35 кгДети с массой тела до 35 кг
31,5 г однократно вечером. При массе тела более 60 кг — 2 г равными дозами в 2 приема (утром и вечером)40 мг/кг однократно
5–101 г равными дозами в 2 приема (утром и вечером)25 мг/кг однократно


При лямблиозе взрослым и детям с массой тела >35 кг назначают 1,5 г однократно вечером. Детям с массой тела <35 кг — 40 мг/кг однократно. Продолжительность лечения составляет 1–2 дня.
Для профилактики инфекций, вызванных анаэробными бактериями, — по 1 г за 1–2 ч до операции; после операции — по 500 мг 2 раза в сутки в течение 3–5 дней.
В/в вводят взрослым и детям старше 12 лет в разовой дозе 0,5–1 г с интервалом 8–12 ч. Суточная доза не должна превышать 4 г. Курс лечения в среднем составляет 5–10 дней.

повышенная чувствительность к орнидазолу или другим производным нитроимидазола.

возможны головокружение, головная боль и диспептические явления; редко — симптомы сенсорной или смешанной периферической нейропатии, очень редко — нарушения со стороны ЦНС (тремор, ригидность, нарушение координации движений, судороги, спутанность сознания).

следует соблюдать осторожность при применении орнидазола у пациентов с заболеваниями ЦНС, например с эпилепсией, поражениями головного мозга, рассеянным склерозом. В случае превышения рекомендуемых доз повышается риск развития побочных эффектов у детей, больных с поражением печени, злоупотребляющих алкоголем, беременных и кормящих грудью.
Исследования на животных не выявили какого-либо тератогенного или токсического действия орнидазола на плод. Контролируемые клинические исследования у беременных не проводили; однако назначать орнидазол в ранние сроки беременности или в период кормления грудью можно только по абсолютным показаниям.

в отличие от других производных нитроимидазола, орнидазол не ингибирует алкогольдегидрогеназу и поэтому совместим с алкоголем. Орнидазол потенцирует действие пероральных антикоагулянтов кумаринового ряда, что требует соответствующей коррекции их дозы; удлиняет миорелаксирующее действие векурония бромида.

проявляется побочными эффектами, но в более выраженной форме.
Лечение: специфический антидот неизвестен; при появлении судорог показан диазепам.