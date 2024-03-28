ОРНИДАЗОЛ (ORNIDAZOLUM) Действующее вещество
орнидазол — производное имидазола, активен в отношении Trichomonas vaginalis, Entamoeba histolytica, Giardia lamblia (Giardia intestinalis), а также некоторых анаэробных бактерий, таких как Bacteroides и Clostridium spp., Fusobacterium spp., и анаэробных кокков.
После перорального приема 90% орнидазола быстро всасывается. Cmax в плазме крови достигается в течение 3 ч. Связывание орнидазола с белками плазмы крови составляет около 13%. В зависимости от режима дозирования оптимальная концентрация активного вещества в плазме крови колеблется от 6 до 36 мкг/л. Очень хорошо проникает в СМЖ, другие биологические жидкости и в ткани организма. T½ составляет около 13 ч. После однократного приема орнидазола 85% дозы выводится в течение первых 5 дней. Выведение происходит главным образом с мочой (63%) и калом (22%). Около 4% принятой дозы выделяется почками в неизмененном виде.
трихомониаз (инфекции органов мочеполовой системы у женщин и мужчин, вызванные Trichomonas vaginalis); амебиаз (все кишечные инфекции, вызванные Entamoeba histolytica, в том числе амебная дизентерия, и все внекишечные формы амебиаза, особенно амебный абсцесс печени); лямблиоз.
Профилактика инфекций, вызванных анаэробными бактериями, при хирургических вмешательствах, особенно на ободочной кишке, или при гинекологических операциях.
внутрь, после еды.
При трихомониазе назначают по 500 мг 2 раза в сутки (утром и вечером) в течение 5 дней. Чтобы устранить возможность повторного заражения, половой партнер должен пройти такой же курс лечения. Суточная доза для детей составляет 25 мг/кг в 1 прием.
При амебиазе возможны следующие схемы лечения: 3-дневный курс лечения больных с амебной дизентерией и 5–10-дневный курс лечения при всех формах амебиаза.
|Длительность лечения, дни
|Суточная доза
|Взрослые и дети с массой тела более 35 кг
|Дети с массой тела до 35 кг
|3
|1,5 г однократно вечером. При массе тела более 60 кг — 2 г равными дозами в 2 приема (утром и вечером)
|40 мг/кг однократно
|5–10
|1 г равными дозами в 2 приема (утром и вечером)
|25 мг/кг однократно
При лямблиозе взрослым и детям с массой тела >35 кг назначают 1,5 г однократно вечером. Детям с массой тела <35 кг — 40 мг/кг однократно. Продолжительность лечения составляет 1–2 дня.
Для профилактики инфекций, вызванных анаэробными бактериями, — по 1 г за 1–2 ч до операции; после операции — по 500 мг 2 раза в сутки в течение 3–5 дней.
В/в вводят взрослым и детям старше 12 лет в разовой дозе 0,5–1 г с интервалом 8–12 ч. Суточная доза не должна превышать 4 г. Курс лечения в среднем составляет 5–10 дней.
повышенная чувствительность к орнидазолу или другим производным нитроимидазола.
возможны головокружение, головная боль и диспептические явления; редко — симптомы сенсорной или смешанной периферической нейропатии, очень редко — нарушения со стороны ЦНС (тремор, ригидность, нарушение координации движений, судороги, спутанность сознания).
следует соблюдать осторожность при применении орнидазола у пациентов с заболеваниями ЦНС, например с эпилепсией, поражениями головного мозга, рассеянным склерозом. В случае превышения рекомендуемых доз повышается риск развития побочных эффектов у детей, больных с поражением печени, злоупотребляющих алкоголем, беременных и кормящих грудью.
Исследования на животных не выявили какого-либо тератогенного или токсического действия орнидазола на плод. Контролируемые клинические исследования у беременных не проводили; однако назначать орнидазол в ранние сроки беременности или в период кормления грудью можно только по абсолютным показаниям.
в отличие от других производных нитроимидазола, орнидазол не ингибирует алкогольдегидрогеназу и поэтому совместим с алкоголем. Орнидазол потенцирует действие пероральных антикоагулянтов кумаринового ряда, что требует соответствующей коррекции их дозы; удлиняет миорелаксирующее действие векурония бромида.
проявляется побочными эффектами, но в более выраженной форме.
Лечение: специфический антидот неизвестен; при появлении судорог показан диазепам.