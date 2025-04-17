Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках в Чернигов
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Орнигил® раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Мед-сервис
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.6 км
Орнигил® раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 35
3.0 км
Орнигил® раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
В городах рядом
Бажаемо здоровья
Нежин, ул. Прощенко Станислава, 54-Б
64.1 км
Орнигил® раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Нежин, ул. Прощенко Станислава, 21-Г
64.1 км
Орнигил® раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низкие цены №1
Нежин, ул. Прощенко Станислава, 15-В
64.3 км
Орнигил® раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Нежин, ул. Шевченко Тараса, 7
64.6 км
Орнигил® раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека оптовых цен
Нежин, ул. Шевченко Тараса, 21-В
64.8 км
Орнигил® раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Подорожник
Бобровица, ул. Озерянский Путь, 1
84.9 км
Орнигил® раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека оптовых цен
Летки, ул. Шевченко, 74-А
95.2 км
Орнигил® раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Новые Петровцы, ул. Свято-Покровская, 218-А
113.5 км
Орнигил® раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека
Бровары, ул. Черных Запорожцев, 54
114.1 км
Орнигил® раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
252,00
Экономия при брони: -21,00 грн
Аптека оптовых цен
Бровары, бульв. Независимости, 7
114.6 км
Орнигил® раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека оптовых цен
Бровары, ул. Героев Украины, 1
114.8 км
Орнигил® раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Подорожник
Иванков, ул. Проскуры Ивана, 3
115.1 км
Орнигил® раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
174,56
Экономия при брони: -0,06 грн
Аптека низких цен
Вышгород, ул. Шолуденко, 1-А
115.5 км
Орнигил® раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
266,93
Экономия при брони: -13,73 грн
Аптека копейка
Вышгород, перек. Мазепы Ивана / Шолуденко, 13/9
115.5 км
Орнигил® раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Подорожник
Бровары, ул. Амосова Академика, 139
115.7 км
Орнигил® раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Аптекарь
Вышгород, просп. Шевченко Тараса, 2-Г
116.3 км
Орнигил® раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека оптовых цен
Згуровка, ул. Украинская, 11
116.3 км
Орнигил® раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм