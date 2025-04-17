Киев
Орнигил® (Ornigil®)

Орнигил® (Ornigil®)

Чернигов (адрес не указан)
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Доступно в 3 аптеках в Чернигов
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Орнигил® раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
194,94 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.6 км
Орнигил® раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
245,60 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 35
3.0 км
Орнигил® раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
211,34 грн
В городах рядом
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Нежин, ул. Прощенко Станислава, 54-Б
64.1 км
Орнигил® раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
131,66 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Нежин, ул. Прощенко Станислава, 21-Г
64.1 км
Орнигил® раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
170,34 грн
Аптека низкие цены №1
Открыто
Закроется в 21:00
Нежин, ул. Прощенко Станислава, 15-В
64.3 км
Орнигил® раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
212,13 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Нежин, ул. Шевченко Тараса, 7
64.6 км
Орнигил® раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
167,10 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Нежин, ул. Шевченко Тараса, 21-В
64.8 км
Орнигил® раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
208,79 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 19:00
Бобровица, ул. Озерянский Путь, 1
84.9 км
Орнигил® раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
237,60 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Летки, ул. Шевченко, 74-А
95.2 км
Орнигил® раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
220,39 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Новые Петровцы, ул. Свято-Покровская, 218-А
113.5 км
Орнигил® раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
214,93 грн
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Бровары, ул. Черных Запорожцев, 54
114.1 км
Орнигил® раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
252,00
Экономия при брони: -21,00 грн
231,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Бровары, бульв. Независимости, 7
114.6 км
Орнигил® раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
237,75 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Бровары, ул. Героев Украины, 1
114.8 км
Орнигил® раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
260,58 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Иванков, ул. Проскуры Ивана, 3
115.1 км
Орнигил® раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
174,56
Экономия при брони: -0,06 грн
174,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Вышгород, ул. Шолуденко, 1-А
115.5 км
Орнигил® раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
266,93
Экономия при брони: -13,73 грн
253,20 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Вышгород, перек. Мазепы Ивана / Шолуденко, 13/9
115.5 км
Орнигил® раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
214,93 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Бровары, ул. Амосова Академика, 139
115.7 км
Орнигил® раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
232,00 грн
Аптекарь
Открыто
Закроется в 21:00
Вышгород, просп. Шевченко Тараса, 2-Г
116.3 км
Орнигил® раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
245,60 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Згуровка, ул. Украинская, 11
116.3 км
Орнигил® раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
261,14 грн
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