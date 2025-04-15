Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Открыто
Закроется через 25 мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Орнигил® раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
232,05
Экономия при брони: -6,05 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Орнигил® раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
248,15
Экономия при брони: -24,15 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Орнигил® раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
269,33
Экономия при брони: -46,78 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, просп. Металлургов, 14
4.8 км
Орнигил® раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Народная аптека
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
7.9 км
Орнигил® раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
255,84
Экономия при брони: -15,84 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
8.2 км
Орнигил® раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
248,15
Экономия при брони: -8,15 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
8.8 км
Орнигил® раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
242,96
Экономия при брони: -4,96 грн
В городах рядом
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 25 мин
Никополь, ул. Электрометаллургов, 9
66.1 км
Орнигил® раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
271,86
Экономия при брони: -45,18 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 25 мин
Никополь, ул. Электрометаллургов, 20
66.4 км
Орнигил® раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 25 мин
Никополь, просп. Трубников, 40
67.4 км
Орнигил® раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
271,55
Экономия при брони: -18,17 грн
Аптека оптовых цен
Никополь, просп. Трубников, 85
67.9 км
Орнигил® раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека оптовых цен
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
68.6 км
Орнигил® раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
69.6 км
Орнигил® раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
253,55
Экономия при брони: -11,76 грн
Аптека копейка
Днепр, просп. Слобожанский, 12
71.4 км
Орнигил® раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
243,51
Экономия при брони: -13,00 грн
Аптека оптовых цен
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 4
72.6 км
Орнигил® раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека оптовых цен
Днепр, ул. Калиновая, 87-С
74.2 км
Орнигил® раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Каменское, просп. Конституции, 19-Д
78.7 км
Орнигил® раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
269,13
Экономия при брони: -40,57 грн
Аптека оптовых цен
Каменское, ул. Черновола Вячеслава, 67-Д
78.8 км
Орнигил® раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Покров, ул. Медицинская, 19-А/1
81.8 км
Орнигил® раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Мед-сервис
Павлоград, просп. Шахтостроителей, 1/1-А
90.3 км
Орнигил® раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм