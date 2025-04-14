Одесса (адрес не указан)
Доступно в 22 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Орнигил® раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Мясоедовская, 33
3.4 км
Орнигил® раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека шар@
Одесса, просп. Украинских Героев, 3
3.7 км
Орнигил® раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
259,21
Экономия при брони: -17,60 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 47
4.4 км
Орнигил® раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
264,87
Экономия при брони: -11,08 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Канатная, 72
4.8 км
Орнигил® раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
262,73
Экономия при брони: -9,11 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Вадатурского Алексея, 57
5.0 км
Орнигил® раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
271,68
Экономия при брони: -26,89 грн
Мед-сервис
Одесса, ул. Филатова Академика, 86
5.0 км
Орнигил® раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Одесса, ул. Вадатурского Алексея, 33-А
5.4 км
Орнигил® раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
233,92
Экономия при брони: -10,58 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Танцюры Евгения, 49
5.9 км
Орнигил® раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
266,25
Экономия при брони: -12,76 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Добровольцев, 10/6
6.2 км
Орнигил® раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Одесса, ул. Космонавтов, 28/1
6.3 км
Орнигил® раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
266,99
Экономия при брони: -34,45 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Космонавтов, 15
6.4 км
Орнигил® раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Адмирал
Одесса, просп. Адмиральский, 1-Г
6.8 км
Орнигил® раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Савельева Артура, 1-А
7.0 км
Орнигил® раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Судостроительная, 1
7.1 км
Орнигил® раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Одесса, дорога Фонтанская, 16/11
7.3 км
Орнигил® раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
264,10
Экономия при брони: -10,73 грн
Виола
Одесса, дорога Фонтанская, 59
8.0 км
Орнигил® раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека копейка
Одесса, просп. Небесной Сотни, 30-А
9.0 км
Орнигил® раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
270,40
Экономия при брони: -17,19 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Королева Академика, 42/44
9.2 км
Орнигил® раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
266,11
Экономия при брони: -12,99 грн
Подорожник
Одесса, ул. Королева Академика, 92/1
10.7 км
Орнигил® раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
255,80
Экономия при брони: -10,20 грн