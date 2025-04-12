Офлоксацин (Ofloxacinum)
Офлоксацин инструкция по применению
Состав
действующее вещество: ofloxacin;
100 мл раствора содержат офлоксацина 200 мг
вспомогательные вещества: натрия хлорид, динатрия эдетат, соляная кислота концентрированная, натрия гидроксид, вода для инъекций.
Лекарственная форма
Раствор для инфузий.
Основные физико-химические свойства: прозрачный раствор от бесцветного до желтоватого цвета.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Офлоксацин — синтетическое противомикробное средство фторированного хинолона широкого спектра действия.
В концентрациях, идентичных минимальной ингибирующей концентрации (МИК) или в более больших дозах, он оказывает бактерицидное действие (путем угнетения ДНК-гиразы — фермента, необходимого для репликации и транскрипции бактериальной ДНК).
Противомикробный спектр включает: грамотрицательные и грамположительные бактерии, чувствительные к офлоксацину: Enterobacteriaceae (Escherichia coli, виды Citrobacter, Enterobacter, Klebsiella, Proteus, Providencia, Salmonella, Serratia, Shigella, Yersinia), Pseudomonas spp., в том числе Pseudomonas aeruginosa, Haemophilus influenzae, Haemophilus ducreyi, Branhamellacatarrhalis, Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis, Acinetobacter spp., Campylobacter spp., Gardnerella vaginalis, Helicobacter pylori, Pasteurella multocida, Vibrio spp., Brucella melitensis; стафилококки, в том числе штаммы, продуцирующие пенициллиназу и некоторые штаммы, резистентные к метициллину; также он активен для Chlamydia trachomatis, Chlamydia pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Ureaplasma urealyticum (при предельных значениях МИК), Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium leprae и других микобактерий.
Чувствительность стрептококков группы А, В и С является граничной.
Большинство анаэробов, за исключением Clostridium perfringens, являются резистентными.
Офлоксацин неактивный для Treponema pallidum.
Фармакокинетика.
Офлоксацин проникает в ткани. Он также хорошо распространяется по жидкостям организма, в том числе в цереброспинальную жидкость. Относительно высокие концентрации его в желчи. Объем распределения составляет 1,5 — 2,5 л/кг. Связь с плазматическими протеинами составляет 25%.
Офлоксацин частично превращается в дезметил-офлоксацин и офлоксацин — N-оксид. Дезметил-офлоксацин имеет слабый противомикробный эффект.
Период выведения офлоксацина с плазмы составляет примерно 5–8 часов, при почечной недостаточности он увеличивается в зависимости от степени недостаточности до 15–60 часов. Офлоксацин, главным образом, выводится почками, канальцевой секрецией и гломерулярной фильтрацией. 75–80% введенной дозы выводится в неизмененном состоянии с мочой в течение 24–48 часов, меньше чем 5% выводится в форме метаболитов. 4–8% введенной дозы выводится с калом. Выведение офлоксацина может замедляться у больных с тяжелым повреждением печени (например, циррозом). Независимо от дозы почечное выведение офлоксацина составляет 173 мл/мин, общее выведение — до 214 мл/мин. Только незначительный объем можно удалить путем гемодиализа (15–25%). Биологический период выведения в течении гемодиализа составляет примерно 8–12 часов. При перитонеальном диализе биологический период выведения составляет 22 часа.
Офлоксацин оказывает постантибиотическое действие.
Показания
Инфекционно-воспалительные заболевания, вызванные чувствительными к офлоксацину возбудителями:
- - острые и хронические инфекции бронхолегочной системы;
- - острые и хронические инфекции верхних и нижних отделов мочевыводящих путей;
- - инфекции кожи и мягких тканей;
- - сепсис.
Противопоказания
- - повышенная чувствительность к офлоксацину и другим компонентам препарата или другим препаратам группы фторхинолонов;
- - эпилепсия
- - поражение центральной нервной системы с пониженным судорожным порогом (после черепно-мозговых травм, инсульта, воспалительных процессов мозга и мозговых оболочек);
- - тендинит в анамнезе
- - дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы;
Офлоксацин нельзя назначать пациентам с пролонгированным интервалом QT, пациентам с некомпенсированной гипокалиемией, а также пациентам, принимающим антиаритмические средства класса IА (хинидин, прокаинамид) или класса III (амиодарон, соталол).
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Офлоксацин, раствор для инфузий совместим с 0,9% раствором натрия хлорида, 5% раствором Рингера лактата, растворами глюкозы и фруктозы.
Как и другие фторхинолоны, офлоксацин следует с осторожностью применять пациентам, принимающим препараты с известной способностью удлинять интервал QT (например антиаритмические препараты классов IA и III, трициклические антидепрессанты, макролиды, антипсихотики) (см. «Пролонгация интервала QT» «Особенности применения»).
При одновременном применении офлоксацина и антикоагулянтов сообщалось об увеличении времени кровотечения.
При применении с нестероидными противовоспалительными препаратами, производными нитроимидазола и метилксантинов, увеличивается риск развития нейротоксических эффектов.
При одновременном назначении с глюкокортикостероидами повышается риск разрыва сухожилий, особенно у пациентов пожилого возраста.
Одновременное введение офлоксацина с прокаинамидом может привести к повышению уровня прокаинамида у больных. Поэтому следует проводить тщательный мониторинг уровня прокаинамида в плазме крови, ЭКГ и при необходимости подобрать дозировку препарата.
При одновременном применении офлоксацина с антигипертензивными средствами или анестетическими барбитуратами можно, в отдельных случаях, наблюдать резкое снижение давления.
Если принимать хинолоны одновременно с другими лекарствами, которые снижают порог судорожной готовности, например, с теофиллином, может наблюдаться дополнительное снижение порога судорожной готовности головного мозга. Однако считается, что офлоксацин, в отличие от некоторых других фторхинолонов, не вступает в фармакокинетическое взаимодействие с теофиллином.
Дополнительное снижение порога судорожной готовности головного мозга может возникать при одновременном применении с определенными нестероидными противовоспалительными препаратами, а также препаратами, снижающими порог судорожной активности.
В случае возникновения приступов судорог, применение офлоксацина следует отменить.
Офлоксацин может вызывать небольшое повышение сывороточных концентраций глибенкламида; поэтому следует осуществлять тщательный мониторинг состояния пациентов, получающих эту комбинацию.
Выведение хинолонов может нарушаться, а сывороточные уровни — повышаться, если принимать их одновременно с другими лекарственными средствами, которые влияют на секреции в почечных канальцах (например, пробенецидом, циметидином, фуросемидом и метотрексатом).
Влияние на результаты лабораторных исследований: во время лечения офлоксацином могут наблюдаться ложноположительные результаты по определению опиатов или порфиринов в моче. Может возникнуть необходимость в подтверждении положительных результатов тестов на опиаты или порфирины с помощью более специфических методов.
К офлоксацину умеренно чувствительные Mycоbacterium tuberculosis, что может привести к ложноотрицательным результатам при бактериологической диагностике туберкулеза.
Необходим постоянный контроль при одновременном применении инсулина, кофеина, теофиллина, циметидина, циклоспорина, нестероидных противовоспалительных препаратов, противосудорожных препаратов и лекарственных средств, которые метаболизируются с помощью цитохрома Р450.
Антагонисты витамина К
Нужно осуществлять тщательный мониторинг показателей коагуляционных проб у пациентов, принимающих антагонисты витамина К, из-за возможного увеличения эффекта производных кумарина.
Особенности применения
Если позволяет состояние больного, рекомендуется перейти на лечение соответствующими дозами таблеток офлоксацина.
В случае развития аллергических реакций или выраженных побочных эффектов со стороны центральной нервной системы (ЦНС) препарат следует немедленно отменить.
С осторожностью следует назначать препарат пациентам с заболеваниями ЦНС (выраженный атеросклероз сосудов головного мозга, перенесенная острая недостаточность мозгового кровообращения), а также при нарушенной функции почек.
Пациентам с острой печеночной недостаточностью не следует превышать дозу 400 мг в сутки.
Больные должны употреблять достаточное количество воды, чтобы избежать кристаллурии.
При лечении Офлоксацином следует избегать солнечного облучения.
Необходимо корректировать дозу и время введения препарата больным с почечной недостаточностью и людям пожилого возраста, учитывая замедленное выделение.
Редкое появление тендинита может привести к разрыву сухожилий (прежде всего ахиллова сухожилия), особенно у пациентов пожилого возраста, а также у пациентов, принимающих одновременно с этим средством кортикостероиды. В случае появления признаков тендинита необходимо немедленно прекратить лечение, провести иммобилизацию ахиллова сухожилия и проконсультироваться с ортопедом.
Офлоксацин следует вводить только путем медленной инфузии в течение 60 минут. Быстрые или болюсные инъекции могут привести к артериальной гипотензии.
Офлоксацин не является препаратом первого выбора для лечения пневмонии, вызванной пневмококками или микоплазмами, или острого тонзиллита, вызванного β-гемолитическими стрептококками.
Сообщалось о возникновении аллергических реакций и реакций гиперчувствительности после приема начальной дозы фторхинолонов. Анафилактические и анафилактоидные реакции могут прогрессировать до шока, опасного для жизни, даже после приема начальной дозы. В таких случаях следует немедленно отменить офлоксацин и начать необходимое лечение (например, лечение шока).
Заболевания, вызванные Clostridium difficile
Диарея во время или после лечения офлоксацином, особенно тяжелая, длительная и/или с кровотечением, может быть симптомом псевдомембранозного колита. Если возникнет подозрение на псевдомембранозный колит, то применение офлоксацина следует немедленно отменить. Следует сразу же начать надлежащую специфическую антибиотикотерапию (например, ванкомицин, тейкопланин или метронидазол). В этой клинической ситуации препараты, подавляющие перистальтику кишечника — противопоказаны.
Пациенты со склонностью к судорогам
В случае возникновения приступов судорог, применение офлоксацина следует отменить (см. Пункт о снижении порога судорожной готовности головного мозга в разделе «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»).
Пролонгация интервала QT
В очень редких случаях сообщалось о пролонгации интервала QT у пациентов, принимающих фторхинолоны. Фторхинолоны, в том числе офлоксацин, следует с осторожностью применять пациентам с известными факторами риска удлинения интервала QT, к которым, в частности, относятся:
- - пациенты пожилого возраста;
- - неоткорректированное нарушение электролитного баланса (например, гипокалиемия, гипомагниемия)
- - врожденный синдром удлиненного интервала QT;
- - приобретенная пролонгация интервала QT;
- - заболевания сердца (например, сердечная недостаточность, инфаркт миокарда, брадикардия);
- - одновременное применение лекарственных средств с известной способностью удлинять интервал QT (например, антиаритмические препараты классов IA и III, трициклические антидепрессанты, макролиды, антипсихотики).
Пациенты, принимающие офлоксацин, должны избегать воздействия интенсивного солнечного света и ультрафиолетового излучения (ртутно-кварцевые лампы, солярий) без особой надобности.
Пациенты с психотическими расстройствами в анамнезе
Сообщалось о возникновении психотических реакций у пациентов, принимающих фторхинолоны. В некоторых случаях эти реакции прогрессировали до суицидальных мыслей или деструктивного поведения, в том числе попыток самоубийства, иногда даже после однократного введения препарата. Если у пациента развиваются такие реакции, следует отменить применение офлоксацина и начать соответствующие лечебные мероприятия. Нужно с осторожностью применять офлоксацин пациентам, в анамнезе которых присутствуют психотические расстройства, или пациентам с психическими заболеваниями.
Пациенты с нарушениями функции печени
Следует с осторожностью применять офлоксацин пациентам с нарушениями функции печени из-за возможного повреждения печени вследствие приема препарата. Сообщалось о случаях молниеносного гепатита, который потенциально приводил к случаям печеночной недостаточности (в том числе летальной), на фоне лечения фторхинолонами. Пациентам следует рекомендовать прекратить лечение и обратиться к врачу, если возникнут такие симптомы и признаки заболевания печени как анорексия, желтуха, потемнение мочи, зуд или болезненность живота при пальпации (см. «Побочные реакции»).
Пациенты, принимающие антагонисты витамина К
Из-за возможного повышения показателей коагуляционных проб (протромбиновое время / международное нормализованное соотношение) и/или кровотечения у пациентов, получающих фторхинолоны, в том числе офлоксацин, в сочетании с антагонистами витамина К (например, варфарин), в случае одновременного применения этих двух групп лекарственных средств следует осуществлять мониторинг результатов коагуляционных проб (см. «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»).
Миастения
Следует с осторожностью применять офлоксацин пациентам, в анамнезе которых присутствует миастения.
Если назначать офлоксацин для в/в применения одновременно с гипотензивными препаратами, может наблюдаться резкое снижение артериального давления. В таких случаях, или если препарат назначается одновременно с анестетиками класса барбитуратов, следует осуществлять мониторинг функций сердечнососудистой системы.
Прием антибиотиков, особенно в течение длительного времени, может приводить к усиленному росту резистентной микрофлоры, поэтому во время лечения нужно периодически проверять состояние пациента. В случае возникновения вторичной инфекции, следует принять надлежащие меры.
Периферическая нейропатия
Сообщалось о возникновении периферической сенсорной или сенсомоторной нейропатии у пациентов, получавших фторхинолоны, в том числе офлоксацин. Если у пациента наблюдаются симптомы нейропатии, офлоксацин следует отменить, чтобы предотвратить развитие необратимого состояния.
Гипогликемия
При применении офлоксацина, как и всех других хинолонов, сообщалось о случаях гипогликемии, обычно у больных сахарным диабетом, получавших сопутствующее лечение пероральными сахароснижающими препаратами (например, глибенкламид) или инсулином. Для таких больных диабетом рекомендуется осуществлять тщательный мониторинг уровня глюкозы в крови.
Пациенты с недостаточностью глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы
Пациенты с латентной или подтвержденной недостаточностью глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы могут быть склонны к гемолитическим реакциям при лечении хинолонами. Таким образом, назначать офлоксацин этим пациентам нужно с осторожностью.
Пациенты с редкими наследственными нарушениями
Пациентам с редкими наследственными нарушениями, такими как непереносимость галактозы, лактазная недостаточность саамов или мальабсорбция глюкозы-галактозы, принимать данный препарат не следует.
Способ применения
Применять взрослым. Вводить внутривенно капельно. Перед началом введения следует сделать кожную аллергическую пробу.
Дозу офлоксацина врач устанавливает индивидуально, в зависимости от чувствительности микроорганизмов, вида и тяжести инфекционного процесса.
Инфекции бронхолегочной системы: по 200 мг дважды в сутки.
Инфекции мочевыводящих путей: по 200 мг дважды в сутки.
Сепсис: по 200 мг дважды в сутки.
Инфекции кожи и мягких тканей по 400 мг дважды в сутки.
Время инфузии должно составлять не менее 30 минут на каждые 200 мг. В общем индивидуальные дозы необходимо применять с равными интервалами. Дозу 400 мг дважды в сутки можно применять при тяжелых или осложненных инфекциях.
Дозировка для пациентов с нарушением функции почек. Больным с нарушением функции почек может потребоваться снижение дозы зависит от клиренса креатинина. Если клиренс креатинина 20–50 мл/мин, доза должна быть уменьшена до 100–200 мг каждые 24 часа. При клиренсе креатинина <20 мл/мин доза должна составлять 100 мг каждые 24 часа. Для больных, находящихся на гемодиализе или перитонеальном диализе доза офлоксацина должна составлять 100 мг каждые 24 часа.
Продолжительность применения офлоксацина зависит от вида инфекционного процесса и клинических показателей. После нормализации температуры тела и улучшения общего состояния пациента, лечения следует продолжать еще в течение 3 дней.
В большинстве случаев обострения, продолжительность лечения составляет 7 — 10 дней. Врач может переводить пациента с парентерального применения на пероральный, не меняя дозу.
Длительность лечения должна составлять не более 2 месяцев.
Дети
Препарат противопоказан детям.
Побочные реакции
Инфекционные и паразитарные заболевания: микоз, резистентность патогенных организмов.
Со стороны крови и лимфатической системы: лимфоцитоз, тромбоцитоз, увеличение протромбинового времени, гемолитическая анемия, лейкопения, эозинофилия, тромбоцитопения, анемия, агранулоцитоз, панцитопения, угнетение костномозгового кроветворения.
Со стороны иммунной системы: анафилактические реакции, анафилактоидные реакции, реакции гиперчувствительности (обычно с кожными проявлениями), анафилактический шок, анафилактоидный шок, отек лица, отек Квинке, отек языка и/или гортани с возможной асфиксией.
Метаболические и алиментарные нарушения: анорексия, повышение уровня глюкозы в крови, повышению уровня холестерина, повышение сывороточных уровней триглицеридов, гипогликемия у больных диабетом, принимающих сахароснижающие препараты.
Со стороны психики: психомоторное возбуждение, расстройства сна, бессонница, беспокойство, психотические расстройства (например, галлюцинации), тревожные состояния, спутанность сознания, кошмары, депрессия, психотические расстройства и деструктивное поведение, включая суицидальные мысли или попытки самоубийства
Со стороны нервной системы: головокружение, головная боль, сонливость, тремор, судороги, нарушение периферической чувствительности (парестезии, атаксия, нарушение вкуса) дисгевзия, паросмия, периферическая сенсорная нейропатия, периферическая сенсомоторная нейропатия, эпилептические припадки, экстрапирамидные симптомы или другие нарушения мышечной координации, повышение внутричерепного давления.
Со стороны органов зрения: раздражение слизистой оболочки глаз, светобоязнь, нарушение зрения (например, двоение в глазах, дальтонизм).
Со стороны органов слуха и равновесия: вертиго, шум в ушах, потеря слуха.
Со стороны сердца: тахикардия, желудочковые аритмии, полиморфная желудочковая тахикардия типа «пируэт» (о возникновении этих реакций сообщалось преимущественно у пациентов с факторами риска пролонгации интервала QT), пролонгация интервала QT на ЭКГ
Со стороны сосудов: возможна кратковременная артериальная гипотензия, васкулит, флебит, при инфузии офлоксацина может возникнуть тахикардия и артериальная гипотензия. В очень редких случаях такое снижение артериального давления может быть тяжелым.
Со стороны респираторной системы, грудной клетки и средостения: кашель, назофарингит, одышка, бронхоспазм, нарушение обоняния, пневмонит, потеря ощущения запаха, аллергический пневмонит, тяжелая одышка.
Со стороны желудочно-кишечного тракта: дискомфорт в желудке, боль в животе, тошнота, рвота, энтероколит, иногда геморрагический энтероколит; запор, снижение аппетита, потеря аппетита, диарея, дисбиоз, псевдомембранозный колит.
Гепатобилиарные расстройства: повышение активности печеночных ферментов (АСТ, АЛТ, ЛДГ, ГГТ и/или щелочной фосфатазы), повышение уровня билирубина в крови, холестатическая желтуха, гепатит, который иногда может быть тяжелым.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: зуд, сыпь, крапивница, приливы, повышенная потливость, пустулезные высыпания, васкулит, многоформная эритема, токсический эпидермальный некролиз, реакции светочувствительности, медикаментозный дерматит, сосудистая пурпура, васкулит, который в исключительных случаях может привести к некрозу кожи; синдром Стивенса-Джонсона, острый генерализованный экзантематозный пустулез, медикаментозные высыпания.
Со стороны опорно-двигательного аппарата и соединительной ткани: тендинит (особенно у пациентов пожилого возраста; необходимо немедленно прекратить лечение, провести иммобилизацию сухожилия, организовать консультацию ортопеда), васкулит, артралгия, миалгия, разрывы сухожилий (в частности ахиллова сухожилия), которые могут быть двусторонними и возникать в течение 48 часов после начала лечения; рабдомиолиз и/или миопатия, мышечная слабость, надрывы мышц, разрывы мышц.
Со стороны почек и мочевых путей: задержка мочеиспускания, повышение уровня мочевины и сывороточного уровня креатинина; нарушение функции почек, в отдельных случаях — острая почечная недостаточность, острый интерстициальный нефрит.
Врожденные и семейные/генетические расстройства: приступы порфирии у больных порфирией.
Общие нарушения и реакции в месте введения: боль и покраснение кожи в месте введения, в отдельных случаях — тромбофлебит, слабость, лихорадка, вагинит.
Срок годности
2 года.
Условия хранения
Хранить при температуре не выше 25 °С в оригинальной упаковке.
Хранить в недоступном для детей месте.
Неиспользованный оставшийся препарат должен быть уничтожен.
Упаковка
По 100 мл препарата в контейнерах, по 1 контейнеру в поливинилхлоридной пленке вместе с инструкцией по применению в коробке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
Евролайф Хелткеар Пвт. Лтд.
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Хашра № 520, Бхагванпур, Рурки, Харидвар, Индия.
Заявитель
Ананта Медикеар Лтд.
Местонахождение заявителя
Сьют 1, 2 Стейшн Корт, Империал Варф, Таунмед Роуд, Фулхам, Лондон, Великобритания.