Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Кривой Рог
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Офлоксацин раствор для инфузий 200 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
В городах рядом
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Долинская, ул. Соборности Украины, 1-А
51.7 км
Офлоксацин раствор для инфузий 200 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Никополь, просп. Трубников, 85
81.4 км
Офлоксацин раствор для инфузий 200 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Никополь, просп. Трубников, 85
81.4 км
Офлоксацин раствор для инфузий 200 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Никополь, ул. Шевченко Тараса, 188/1
84.2 км
Офлоксацин раствор для инфузий 200 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
118,33
Экономия при брони: -4,90 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
106.6 км
Офлоксацин раствор для инфузий 200 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
106.6 км
Офлоксацин раствор для инфузий 200 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, просп. Непокоренных, 6-А
115.8 км
Офлоксацин раствор для инфузий 200 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Светловодск, ул. Героев Украины, 10
129.1 км
Офлоксацин раствор для инфузий 200 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кременчуг, просп. Полтавский, 27
133.6 км
Офлоксацин раствор для инфузий 200 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Звездный, 1-А
134.4 км
Офлоксацин раствор для инфузий 200 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
138.1 км
Офлоксацин раствор для инфузий 200 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 23 мин
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
147.0 км
Офлоксацин раствор для инфузий 200 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
148.4 км
Офлоксацин раствор для инфузий 200 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 23 мин
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
157.9 км
Офлоксацин раствор для инфузий 200 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Самар, ул. Гетманская, 35
160.6 км
Офлоксацин раствор для инфузий 200 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Новомиргород, ул. Соборности, 103-А
161.8 км
Офлоксацин раствор для инфузий 200 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 23 мин
Южноукраинск, просп. Независимости, 23
165.2 км
Офлоксацин раствор для инфузий 200 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Смолино, ул. Казакова, 18-Д
171.5 км
Офлоксацин раствор для инфузий 200 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Семеновка, ул. Шевченко Тараса, 78
187.6 км
Офлоксацин раствор для инфузий 200 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare