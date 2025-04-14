Харьков (адрес не указан)
Доступно в 37 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
Офлоксацин раствор для инфузий 200 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Офлоксацин раствор для инфузий 200 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Офлоксацин раствор для инфузий 200 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Офлоксацин раствор для инфузий 200 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 1
1.3 км
Офлоксацин раствор для инфузий 200 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Офлоксацин раствор для инфузий 200 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Офлоксацин раствор для инфузий 200 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
3.0 км
Офлоксацин раствор для инфузий 200 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 44-Б
3.1 км
Офлоксацин раствор для инфузий 200 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 195
3.4 км
Офлоксацин раствор для инфузий 200 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 195
3.4 км
Офлоксацин раствор для инфузий 200 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 195
3.4 км
Офлоксацин раствор для инфузий 200 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 195
3.4 км
Офлоксацин раствор для инфузий 200 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Малой Любови, 45
4.5 км
Офлоксацин раствор для инфузий 200 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
Аптека низкие ц
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Волонтерская, 68/1
4.9 км
Офлоксацин раствор для инфузий 200 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
Аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, пер. Остаповича Игоря, 3-А
5.4 км
Офлоксацин раствор для инфузий 200 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 120
5.5 км
Офлоксацин раствор для инфузий 200 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Саперная, 32
5.8 км
Офлоксацин раствор для инфузий 200 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 144-Ж
6.0 км
Офлоксацин раствор для инфузий 200 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, проезд Стадионный, 11/2
6.5 км
Офлоксацин раствор для инфузий 200 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare