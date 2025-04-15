Львов (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Львов
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 9 мин
Львов, ул. Любинская, 96
3.4 км
Офлоксацин раствор для инфузий 200 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 9 мин
Ивано-Франковск, ул. Днестровская, 6
113.4 км
Офлоксацин раствор для инфузий 200 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 9 мин
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 11
113.8 км
Офлоксацин раствор для инфузий 200 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 9 мин
Тернополь, ул. Торговица, 7
118.2 км
Офлоксацин раствор для инфузий 200 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
Волыньфарм
Закрыто
Открывается через 9 мин
Торчин, ул. Независимости, 74
124.5 км
Офлоксацин раствор для инфузий 200 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
Подорожник
Закрыто
Открывается через 9 мин
Луцк, ул. Ровенская, 105
139.7 км
Офлоксацин раствор для инфузий 200 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
120,70
Экономия при брони: -1,20 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 9 мин
Луцк, просп. Соборности, 11-В
140.5 км
Офлоксацин раствор для инфузий 200 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 9 мин
Ровно, ул. Соборная, 192-Д
180.6 км
Офлоксацин раствор для инфузий 200 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 9 мин
Ужгород, ул. Минайская, 18-Г
185.8 км
Офлоксацин раствор для инфузий 200 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
Бажаемо здоровья
Ярмолинцы, ул. Хмельницкая, 14/1
215.9 км
Офлоксацин раствор для инфузий 200 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 9 мин
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 38
218.1 км
Офлоксацин раствор для инфузий 200 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 9 мин
Хмельницкий, просп. Мира, 69/1-А
219.3 км
Офлоксацин раствор для инфузий 200 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
117,05
Экономия при брони: -4,61 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 9 мин
Каменец-Подольский, просп. Грушевского, 38
226.9 км
Офлоксацин раствор для инфузий 200 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
Аптека оптовых цен
Каменец-Подольский, ул. Соборная, 33/3
227.0 км
Офлоксацин раствор для инфузий 200 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 9 мин
Винница, просп. Космонавтов, 36-А
324.9 км
Офлоксацин раствор для инфузий 200 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
329.8 км
Офлоксацин раствор для инфузий 200 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 9 мин
Винница, ул. Замостянская, 30
329.8 км
Офлоксацин раствор для инфузий 200 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 9 мин
Житомир, просп. Мира, 22
332.1 км
Офлоксацин раствор для инфузий 200 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
Аптека оптовых цен
Житомир, перек. Киевская / Театральная, 7/4
334.7 км
Офлоксацин раствор для инфузий 200 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 9 мин
Житомир, перек. Киевская / Небесной сотни, 52/20
335.4 км
Офлоксацин раствор для инфузий 200 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare