Николаев (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Николаев
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Офлоксацин раствор для инфузий 200 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
4.2 км
Офлоксацин раствор для инфузий 200 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
В городах рядом
Аптека оптовых цен
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
85.1 км
Офлоксацин раствор для инфузий 200 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Крымская, 71
99.0 км
Офлоксацин раствор для инфузий 200 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
108.0 км
Офлоксацин раствор для инфузий 200 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
Аптека оптовых цен
Южноукраинск, просп. Независимости, 23
116.2 км
Офлоксацин раствор для инфузий 200 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
Аптека оптовых цен
Долинская, ул. Соборности Украины, 1-А
143.9 км
Офлоксацин раствор для инфузий 200 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
150.7 км
Офлоксацин раствор для инфузий 200 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
Аптека оптовых цен
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
176.1 км
Офлоксацин раствор для инфузий 200 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
Аптека 9-1-1
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
176.4 км
Офлоксацин раствор для инфузий 200 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
Аптека оптовых цен
Смолино, ул. Казакова, 18-Д
191.7 км
Офлоксацин раствор для инфузий 200 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
Бажаемо здоровья
Никополь, просп. Трубников, 85
193.0 км
Офлоксацин раствор для инфузий 200 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
Аптека оптовых цен
Никополь, просп. Трубников, 85
193.1 км
Офлоксацин раствор для инфузий 200 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
Не болей
Никополь, ул. Шевченко Тараса, 188/1
195.6 км
Офлоксацин раствор для инфузий 200 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
120,46
Экономия при брони: -7,03 грн
Аптека оптовых цен
Новомиргород, ул. Соборности, 103-А
208.2 км
Офлоксацин раствор для инфузий 200 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
Аптека оптовых цен
Умань, ул. Тищика, 25
241.9 км
Офлоксацин раствор для инфузий 200 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
Аптека оптовых цен
Светловодск, ул. Героев Украины, 10
254.9 км
Офлоксацин раствор для инфузий 200 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
Аптека оптовых цен
Кременчуг, просп. Полтавский, 27
265.1 км
Офлоксацин раствор для инфузий 200 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
Аптека оптовых цен
Каменское, просп. Непокоренных, 6-А
266.8 км
Офлоксацин раствор для инфузий 200 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
Аптека низкие цены №1
Черкассы, ул. Смелянская, 40
278.6 км
Офлоксацин раствор для инфузий 200 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare