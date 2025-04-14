Киев
Офлоксацин (Ofloxacinum)

Офлоксацин (Ofloxacinum)

Одесса (адрес не указан)
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Доступно в 2 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Офлоксацин раствор для инфузий 200 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
114,69 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Крымская, 71
13.0 км
Офлоксацин раствор для инфузий 200 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
108,00 грн
В городах рядом
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
112.4 км
Офлоксацин раствор для инфузий 200 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
112,63 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 23:00
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
114.2 км
Офлоксацин раствор для инфузий 200 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
112,68 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 23:00
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
129.5 км
Офлоксацин раствор для инфузий 200 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
112,71 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 23:00
Южноукраинск, просп. Независимости, 23
153.5 км
Офлоксацин раствор для инфузий 200 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
115,47 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 19:00
Долинская, ул. Соборности Украины, 1-А
239.5 км
Офлоксацин раствор для инфузий 200 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
113,04 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Смолино, ул. Казакова, 18-Д
239.8 км
Офлоксацин раствор для инфузий 200 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
112,67 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
254.0 км
Офлоксацин раствор для инфузий 200 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
112,98 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
254.3 км
Офлоксацин раствор для инфузий 200 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
114,12 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Умань, ул. Тищика, 25
255.3 км
Офлоксацин раствор для инфузий 200 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
114,11 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
257.4 км
Офлоксацин раствор для инфузий 200 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
115,87 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Новомиргород, ул. Соборности, 103-А
266.6 км
Офлоксацин раствор для инфузий 200 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
112,29 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 18:45
Никополь, просп. Трубников, 85
303.4 км
Офлоксацин раствор для инфузий 200 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
104,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 20:00
Никополь, просп. Трубников, 85
303.5 км
Офлоксацин раствор для инфузий 200 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
99,40 грн
Не болей
Открыто
Закроется в 19:00
Никополь, ул. Шевченко Тараса, 188/1
305.9 км
Офлоксацин раствор для инфузий 200 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
119,96
Экономия при брони: -6,53 грн
113,43 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Ставище, ул. Цымбала Сергея, 26
325.0 км
Офлоксацин раствор для инфузий 200 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
90,77 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Ставище, ул. Цымбала Сергея, 13/1
325.0 км
Офлоксацин раствор для инфузий 200 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
88,82 грн
Аптека низкие цены №1
Открыто
Закроется в 23:00
Черкассы, ул. Смелянская, 40
344.1 км
Офлоксацин раствор для инфузий 200 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
109,94 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Светловодск, ул. Героев Украины, 10
344.7 км
Офлоксацин раствор для инфузий 200 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
112,92 грн
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