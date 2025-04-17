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Офлоксацин (Ofloxacinum)
Офлоксацин (Ofloxacinum)
Чернигов
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Аптека низкие цены №1
Открыто
Закроется в 21:00
Нежин, ул. Прощенко Станислава, 15-В
64.3 км
Офлоксацин раствор для инфузий 200 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
112,61
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Носовка, ул. Центральная, 39
65.4 км
Офлоксацин раствор для инфузий 200 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
112,21
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 20:00
Ичня, ул. Воскресенская, 28
104.2 км
Офлоксацин раствор для инфузий 200 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
112,65
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Бровары, бульв. Независимости, 7
114.6 км
Офлоксацин раствор для инфузий 200 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
113,44
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Оболонский, 22-В
122.8 км
Офлоксацин раствор для инфузий 200 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
113,54
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Кирилловская, 109-В/1
126.1 км
Офлоксацин раствор для инфузий 200 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
119,60
Экономия при брони:
-0,10 грн
119,50
грн
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Аптека низкие цены №1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15-Б
127.6 км
Офлоксацин раствор для инфузий 200 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
112,68
грн
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Дешево
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Загоровская, 1
127.6 км
Офлоксацин раствор для инфузий 200 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
116,82
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
128.2 км
Офлоксацин раствор для инфузий 200 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
114,09
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
128.2 км
Офлоксацин раствор для инфузий 200 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
118,70
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
128.4 км
Офлоксацин раствор для инфузий 200 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
118,90
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
129.1 км
Офлоксацин раствор для инфузий 200 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
115,22
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 79-В
129.7 км
Офлоксацин раствор для инфузий 200 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
109,74
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
129.8 км
Офлоксацин раствор для инфузий 200 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
116,05
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
130.1 км
Офлоксацин раствор для инфузий 200 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
115,30
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 50/2
132.6 км
Офлоксацин раствор для инфузий 200 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
115,30
грн
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Открыто
Закроется в 23:00
Киев, просп. Берестейский, 136
132.6 км
Офлоксацин раствор для инфузий 200 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
114,68
грн
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Открыто
Закроется в 21:00
Конотоп, ул. Успенско-Троицкая, 49-А
135.4 км
Офлоксацин раствор для инфузий 200 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
117,07
грн
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Открыто
Закроется в 20:00
Малин, ул. Мазепы Ивана, 27
165.0 км
Офлоксацин раствор для инфузий 200 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
112,58
грн
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Открыто
Закроется в 21:00
Ромны, бульв. Европейский, 21/3
173.4 км
Офлоксацин раствор для инфузий 200 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
115,60
грн
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