Днепр (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Днепр
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Звездный, 1-А
6.1 км
Офлоксацин раствор для инфузий 200 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
6.6 км
Офлоксацин раствор для инфузий 200 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
В городах рядом
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Самар, ул. Гетманская, 35
29.3 км
Офлоксацин раствор для инфузий 200 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, просп. Непокоренных, 6-А
33.0 км
Офлоксацин раствор для инфузий 200 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:30
Сахновщина, ул. Центральная, 9
101.9 км
Офлоксацин раствор для инфузий 200 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Никополь, ул. Шевченко Тараса, 188/1
107.3 км
Офлоксацин раствор для инфузий 200 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
119,96
Экономия при брони: -6,53 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Лозовая, м-н 2-й, 16-А
108.0 км
Офлоксацин раствор для инфузий 200 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Никополь, просп. Трубников, 85
108.0 км
Офлоксацин раствор для инфузий 200 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Никополь, просп. Трубников, 85
108.0 км
Офлоксацин раствор для инфузий 200 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Лозовая, м-н 1-й, 29
108.5 км
Офлоксацин раствор для инфузий 200 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Кегичевка, ул. Защитников Украины, 1-Г
109.1 км
Офлоксацин раствор для инфузий 200 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Лозовая, ул. Павлоградская, 46
110.1 км
Офлоксацин раствор для инфузий 200 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Лимановка, ул. Заводская, 9-Б
110.3 км
Офлоксацин раствор для инфузий 200 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Карловка, ул. Полтавский Шлях, 48-В
111.2 км
Офлоксацин раствор для инфузий 200 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Краснопавловка, ул. Микрорайон, 1-А
124.5 км
Офлоксацин раствор для инфузий 200 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Краснопавловка, ул. Микрорайон, 1
124.6 км
Офлоксацин раствор для инфузий 200 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Европейская, 241-А
125.7 км
Офлоксацин раствор для инфузий 200 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Сагайдачного Гетмана, 8-Б
126.9 км
Офлоксацин раствор для инфузий 200 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, перек. Шевченко Тараса / Стретенская, 22/46
128.0 км
Офлоксацин раствор для инфузий 200 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Полтава, ул. Европейская, 35
128.3 км
Офлоксацин раствор для инфузий 200 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare