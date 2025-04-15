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Офлоксацин (Ofloxacinum)
Офлоксацин (Ofloxacinum)
Запорожье
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Звездный, 1-А
64.6 км
Офлоксацин раствор для инфузий 200 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
113,09
грн
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Не болей
Открыто
Закроется через 26 мин
Никополь, ул. Шевченко Тараса, 188/1
65.6 км
Офлоксацин раствор для инфузий 200 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
118,33
Экономия при брони:
-4,90 грн
113,43
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 20:00
Никополь, просп. Трубников, 85
67.9 км
Офлоксацин раствор для инфузий 200 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
100,14
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 11 мин
Никополь, просп. Трубников, 85
67.9 км
Офлоксацин раствор для инфузий 200 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
99,80
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
68.6 км
Офлоксацин раствор для инфузий 200 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
112,26
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Самар, ул. Гетманская, 35
87.4 км
Офлоксацин раствор для инфузий 200 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
113,24
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Каменское, просп. Непокоренных, 6-А
94.0 км
Офлоксацин раствор для инфузий 200 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
113,66
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
133.5 км
Офлоксацин раствор для инфузий 200 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
115,87
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Лозовая, м-н 2-й, 16-А
141.0 км
Офлоксацин раствор для инфузий 200 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
116,06
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Лозовая, м-н 1-й, 29
141.4 км
Офлоксацин раствор для инфузий 200 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
116,28
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 20:00
Лозовая, ул. Павлоградская, 46
143.1 км
Офлоксацин раствор для инфузий 200 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
116,40
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 26 мин
Лимановка, ул. Заводская, 9-Б
146.0 км
Офлоксацин раствор для инфузий 200 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
112,32
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 20:00
Сахновщина, ул. Центральная, 9
153.6 км
Офлоксацин раствор для инфузий 200 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
116,70
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Краснопавловка, ул. Микрорайон, 1-А
165.6 км
Офлоксацин раствор для инфузий 200 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
113,16
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 20:00
Краснопавловка, ул. Микрорайон, 1
165.6 км
Офлоксацин раствор для инфузий 200 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
113,86
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 20:00
Кегичевка, ул. Защитников Украины, 1-Г
165.8 км
Офлоксацин раствор для инфузий 200 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
116,39
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Карловка, ул. Полтавский Шлях, 48-В
178.2 км
Офлоксацин раствор для инфузий 200 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
112,79
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 26 мин
Долинская, ул. Соборности Украины, 1-А
181.3 км
Офлоксацин раствор для инфузий 200 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
113,04
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кременчуг, просп. Полтавский, 27
188.6 км
Офлоксацин раствор для инфузий 200 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
113,33
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Полтава, ул. Европейская, 241-А
195.2 км
Офлоксацин раствор для инфузий 200 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
110,26
грн
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