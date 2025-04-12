Синметон (Synmeton)
Синметон инструкция по применению
Состав
Набуметон - 750 мг
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Действующее вещество препарата — набуметон относится к НПВП, который после абсорбции из ЖКТ быстро метаболизируется в печени до главного активного метаболита — 6-метокси-2-нафтилацетиновой кислоты (6-МНК). Оказывает противовоспалительное, жаропонижающее, анальгезирующее действие. Механизм действия связан с блокадой ЦОГ, что приводит к нарушению метаболизма арахидоновой кислоты и снижению концентрации простагландинов, тромбоксана. Подавляет экссудативные и пролиферативные процессы в очаге воспаления, снижает концентрацию брадикинина и гистамина, а также повышает порог восприимчивости болевых рецепторов. Гипотермическое действие обусловлено снижением концентрации пирогенов в СМЖ и гипоталамической зоне, увеличением теплоотдачи (воздействия на теплопродукцию не проявляет).
Поскольку набуметон проявляет умеренную селективность ингибиции преимущественно ЦОГ-2, характерной особенностью набуметона является отсутствие влияния на слизистую оболочку желудка. Сообщалось о более низкой частоте развития язвы болезни, кровотечения и перфорации по сравнению с другими НПВП. Оказывает незначительное влияние на агрегацию тромбоцитов, вызванную коллагеном, и не влияет на время кровотечения.
Фармакокинетика. После перорального применения набуметон быстро всасывается из ЖКТ (>80%), пища или молоко ускоряют его абсорбцию. Метаболизируется в печени с образованием активного метаболита (6-МНК) — до 35% от принятой дозы и других неидентифицированных метаболитов (50%).
Cmax активного метаболита достигается через 3 ч (диапазон — 1–12 ч), связь с белками крови составляет 99%, проникает через плацентарный барьер и в грудное молоко. Вследствие значительного связывания с белками 6-МНК не выводится путем гемодиализа.
Активный метаболит подвергается дальнейшему метаболизму в печени путем конъюгации с глюкуроновой кислотой и О-деметилирования перед выведением преимущественно с мочой.
Около 75% дозы набуметона выделяется почками. T½ — 24 ч.
T½ из плазмы крови 6-МНК значительно варьирует (средние значения у молодых пациентов — около 22–27 ч и у пациентов пожилого возраста — 25–34 ч).
Пациенты пожилого возраста. Постоянная концентрация в плазме крови у лиц пожилого возраста обычно выше, а T½ — более продолжительный (29,8±8,1 ч), чем у молодых здоровых лиц, но различия не достоверны.
Пациенты с почечной недостаточностью. У пациентов с тяжелыми нарушениями функции почек (клиренс креатинина <30 мл/мин) среднее значение T½ 6-МНК увеличивалось примерно до 40 ч, а плазменные уровни были на 30% выше, чем у других пациентов. У больных, которым проводили гемодиализ, постоянная концентрация в плазме крови активного метаболита была эквивалентна значениям, наблюдаемым у здоровых лиц.
Показания Синметон
для лечения боли и воспаления при остеоартрите и ревматоидном артрите.
Применение Синметон
препарат применять взрослым внутрь во время или после еды.
Рекомендованная начальная доза составляет 500–750 мг 1 раз в сутки. Рекомендуемая суточная доза составляет 1 г 1 раз в сутки перед сном. При тяжелых или устойчивых симптомах дозу можно повысить до 1,5–2 г/сут, добавив 1 или 2 таблетки (500 мг — 1 г) в виде утренней дозы. Максимальная суточная доза составляет 2 г.
Препарат применять в течение короткого времени в наименьшей эффективной дозе, необходимой для контроля за симптомами основного заболевания.
Продолжительность курса лечения определяет врач индивидуально в зависимости от достигнутого эффекта, характера терапии и переносимости препарата.
Пациенты пожилого возраста. У пожилых пациентов препарат в крови может удерживаться дольше и его уровень может быть выше, поэтому не следует превышать рекомендуемую суточную дозу 1 г, а в некоторых случаях удовлетворительное облегчение может вызвать прием 1 таблетки (500 мг).
Противопоказания
повышенная чувствительность к действующему веществу или другим компонентам препарата.
Повышенная чувствительность в анамнезе (например БА, ангионевротический отек, крапивница, ринит), аллергические реакции, связанные с применением ацетилсалициловой кислоты и других НПВП.
Активная язва или наличие в анамнезе рецидивов пептической язвы (≥2 эпизода желудочно-кишечного кровотечения, перфорации) или язвенной болезни.
Желудочно-кишечное кровотечение или перфорация в анамнезе, связанные с приемом НПВП.
Тяжелая сердечная и/или печеночная и/или почечная недостаточность.
Период после проведения аортокоронарного шунтирования.
Цереброваскулярная или другая активная форма кровотечения, геморрагический диатез.
III триместр беременности.
Период кормления грудью.
Детский возраст (до 18 лет).
Побочные эффекты
со стороны системы крови и лимфатической системы: тромбоцитопения, лейкопения, агранулоцитоз, гранулоцитопения, нейтропения, апластическая анемия, гемолитическая анемия.
Со стороны иммунной системы: реакции гиперчувствительности, в том числе анафилактический шок, анафилактоидные реакции.
Со стороны психики: спутанность сознания, нервозность, бессонница, депрессия, галлюцинации.
Со стороны нервной системы: сонливость, головокружение, головная боль, парестезии, возбуждение, асептический менингит.
Со стороны органа зрения: нарушение зрения, неврит зрительного нерва.
Со стороны органа слуха и вестибулярного аппарата: шум в ушах, нарушение слуха.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: сердечная недостаточность, аритмии, АГ, артериальная гипотензия, отек, васкулит.
Со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения: одышка, нарушение дыхания, носовое кровотечение, интерстициальный пневмонит, БА, увеличение выраженности БА, бронхоспазм.
Со стороны пищеварительной системы: диарея, запор, диспепсия, гастрит, тошнота, боль в животе, метеоризм, язвы слизистой оболочки пищеварительного тракта, желудочно-кишечные кровотечения, обострение язвенного колита и болезни Крона, желудочно-кишечные расстройства, мелена, рвота, изжога, стоматит, сухость во рту, панкреатит.
Со стороны гепатобилиарной системы: печеночная недостаточность, желтуха, ощущение горечи во рту.
Со стороны мочевыделительной системы: почечная недостаточность, нефротический синдром, интерстициальный нефрит, дизурия.
Со стороны опорно-двигательного аппарата и соединительной ткани: миопатия.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: сыпь, зуд, фотосенсибилизация, крапивница, усиленное потоотделение, буллезные реакции, включая токсический эпидермальный некролиз, синдром Стивенса — Джонсона, синдром гиперчувствительности к лекарственному средству с эозинофилией и системными симптомами (DRESS-синдром), мультиформная эритема, ангионевротический отек, псевдопорфирия, облысение, пурпура.
Со стороны репродуктивной системы и молочных желез: метроррагия.
Общие нарушения: отеки, астения, повышенная утомляемость, недомогание.
Результаты лабораторных и инструментальных исследований: повышение уровня печеночных трансаминаз, гематурия, кристаллурия, альбуминурия, азотемия.
Результаты клинических и эпидемиологических исследований свидетельствуют о том, что применение некоторых НПВП может быть связано с риском развития артериальных тромботических осложнений (например инфаркта миокарда или инсульта).
Особые указания
побочные реакции препарата можно минимизировать, применяя самую низкую эффективную дозу в течение кратчайшего периода, необходимого для контроля симптомов заболевания.
Одновременное применение с другими лекарственными средствами. Следует избегать одновременного применения препарата с другими НПВП (в том числе селективными ингибиторами ЦОГ-2).
Влияние на пациентов пожилого возраста. Пациенты пожилого возраста имеют повышенный риск развития побочных реакций, особенно желудочно-кишечных кровотечений и перфораций, которые могут иметь летальный исход.
Влияние на пациентов с БА. Препарат применять с осторожностью у пациентов с индуцированной ацетилсалициловой кислотой или другими НПВП БА, крапивницей или другими реакциями аллергического типа в анамнезе, поскольку при применении других НПВП сообщалось о развитии бронхоспазма с приступами БА, которые имели летальный исход, у этих категорий пациентов. Первое применение набуметона у пациентов с БА должно происходить под медицинским наблюдением.
Влияние на орган зрения. При применении НПВП, в том числе набуметона, сообщалось о нарушении зрения и снижении его остроты. В случае развития данных нарушений пациентам следует провести офтальмологическое обследование.
Влияние на репродуктивную систему. Применение НПВП, в том числе набуметона, может привести к нарушению фертильности у женщин. Препарат не рекомендуется применять у женщин, планирующих беременность. Следует рассмотреть вопрос об отмене препарата женщинам, проходящим обследования по поводу бесплодия или испытывающим трудности с зачатием.
Влияние на пищеварительный тракт. При применении всех НПВП сообщалось о развитии желудочно-кишечных кровотечений, язв и перфораций, которые могут иметь летальный исход, в любое время в процессе лечения при наличии или без предварительных симптомов либо серьезных желудочно-кишечных заболеваний в анамнезе.
Пациентам с наличием в анамнезе язвенной болезни (особенно пожилого возраста) следует сообщать о появлении каких-либо необычных абдоминальных симптомов, что особенно важно на начальных стадиях лечения.
Риск подобных явлений повышается вместе с повышением дозы НПВП у пациентов с язвой в пищеварительном тракте в анамнезе, особенно осложненной кровотечением или перфорацией, а также у пациентов пожилого возраста. Лечение таких больных следует начинать с самой низкой возможной эффективной дозы.
Для этих больных следует рассмотреть возможность применения комбинированной терапии с применением гастропротекторных препаратов (таких как мизопростол или ингибиторы протонной помпы), а также для пациентов, нуждающихся в сопутствующей терапии низкими дозами ацетилсалициловой кислоты или другими препаратами, повышающими гастроинтестинальный риск.
Пациенты должны сообщать о появлении каких-либо необычных абдоминальных симптомов, что особенно важно на начальных стадиях лечения. Необходимо с осторожностью применять у пациентов с желудочно-кишечными заболеваниями в анамнезе (например язвенный колит или болезнь Крона), поскольку течение этих заболеваний может ухудшаться.
Препарат применять с осторожностью у пациентов, одновременно принимающих лекарственные средства, которые повышают риск возникновения язвы или кровотечения, в том числе пероральные контрацептивы, антикоагулянты (варфарин), НПЗП, селективные ингибиторы обратного захвата серотонина, антитромбоцитарные средства (ацетилсалициловая кислота, клопидогрел). При развитии язвы или кровотечения следует прекратить применение препарата.
Препарат применять только после тщательной оценки соотношения польза/риск у пациентов с активной язвенной болезнью. Пациенты должны находиться под тщательным медицинским наблюдением.
Набуметон лучше переносится, чем большинство других НПВП, в том числе меньше влияет на пищеварительный тракт. До- и послерегистрационные исследования свидетельствуют, что средние показатели частоты перфораций, язв и кровотечений являются более низкими при применении набуметона, чем других НПВП: эти показатели при терапии 3–6 мес, 1 год и 2 года составляли соответственно 0,3; 0,5 и 0,8%. Однако врачи должны помнить, что возникновение язвы возможно и без ее наличия в анамнезе.
Несмотря на относительную безопасность для пищеварительного тракта и почек, препарат следует применять с осторожностью у пациентов:
- с активной язвой пищеварительного тракта; соответствующее лечение следует начать до терапии набуметоном;
- с наличием БА, крапивницы или других реакций гиперчувствительности, связанных с применением НПВП; редко сообщалось о развитии БА с летальным исходом у таких пациентов; применение препарата следует осуществлять под контролем.
Влияние на кожу и подкожную клетчатку. При применении НПВП, в том числе набуметона, редко сообщалось о развитии серьезных кожных реакций, в том числе эксфолиативного дерматита, синдрома Стивенса — Джонсона, токсического эпидермального некролиза и синдрома гиперчувствительности к лекарственному средству с эозинофилией и системными симптомами (DRESS-синдром), которые могут могут иметь летальный исход. Самый высокий риск развития данных нарушений отмечается на начальных стадиях лечения, в большинстве случаев — в течение первых 2 мес терапии. В случае появления кожных высыпаний, поражений слизистой оболочки или любых других признаков гиперчувствительности следует немедленно прекратить применение препарата и рассмотреть альтернативные средства лечения.
В случае появления распространенной сыпи, высокой температуры тела, повышения уровня ферментов печени, изменений в формуле крови (эозинофилия), увеличения лимфатических узлов с вовлечением других органов тела (реакция на лекарственное средство с эозинофилией и системными симптомами, известная как синдром гиперчувствительности, или DRESS) следует прекратить применение препарата, сообщить врачу и/или обратиться за неотложной медицинской помощью.
Раннее назначение системных стероидов обычно рекомендуется для всех случаев DRESS-синдрома. При лечении DRESS-синдрома большинство пациентов выздоравливают полностью после отмены препарата и соответствующей терапии, однако не исключены хронические осложнения и летальные исходы в связи с необратимым поражением отдельных внутренних органов.
Пациентам, у которых ранее отмечались серьезные нежелательные реакции, такие как синдром Стивенса — Джонсона, токсический эпидермальный некролиз, реакции с эозинофилией и системными симптомами, связанные с приемом набуметона, повторно набуметон никогда не следует назначать.
Влияние на сердечно-сосудистую систему. Применение некоторых НПВП (особенно в высоких дозах в течение длительного периода) может привести к повышению риска артериальных тромботических осложнений (таких как инфаркт миокарда или инсульт). Поскольку данных для исключения такого риска для набуметона недостаточно, препарат следует применять только после тщательной оценки состояния: пациентам с неконтролируемой АГ, легкой или умеренной застойной сердечной недостаточностью, диагностированной ИБС, заболеваниями периферических артерий и/или цереброваскулярными заболеваниями и в случае длительной терапии пациентам с факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний, таких как АГ, гиперлипидемия, сахарный диабет, курение. Следует проводить периодический мониторинг состояния пациентов с АГ в анамнезе и застойной сердечной недостаточностью легкой и умеренной степени и в случае необходимости дать рекомендации, поскольку сообщалось о задержке жидкости и отеках.
Влияние на гепатобилиарную систему. При применении НПВП, в том числе набуметона, сообщалось о развитии нарушений функции печени и в редких случаях желтухи и печеночной недостаточности, что в некоторых случаях может привести к летальному исходу. В случае появления признаков/симптомов нарушений функции печени или повышения уровня печеночных трансаминаз следует провести тщательный мониторинг состояния пациента для выявления более серьезных нарушений и при необходимости прекратить применение препарата.
Влияние на мочевыделительную систему. Применение НПВП приводит к дозозависимому снижению синтеза простагландинов, которое вызывает снижение клубочковой фильтрации и может привести к развитию почечной недостаточности. Препарат применять с осторожностью у пациентов с факторами риска, такими как нарушение функции почек и/или печени, сердечная недостаточность, одновременное применение диуретиков, пожилой возраст. У пациентов с умеренной почечной недостаточностью (клиренс креатинина 30–49 мл/мин) определяли повышение уровня несвязанной 6-МНК в плазме крови на 50%, для них может быть оправданным снижение дозы.
Контроль функции почек с определением клиренса креатинина следует осуществлять на начальном уровне и в течение нескольких недель после начала терапии. При ухудшении функции почек прекращение терапии может быть оправданным.
В отдельных случаях у пациентов, получавших набуметон, развивался асептический менингит. Хотя появление этой реакции вероятнее у больных с системной красной волчанкой и другими заболеваниями соединительной ткани, о развитии данного осложнения сообщалось также у пациентов без сопутствующих хронических заболеваний.
Применение НПВП, в том числе набуметона, может маскировать симптомы инфекционных заболеваний.
Применение в период беременности и кормления грудью
Период беременности. Нет клинического опыта применения набуметона в период беременности.
Ингибирование синтеза простагландинов может негативно влиять на беременность и развитие эмбриона и плода. Данные эпидемиологических исследований свидетельствуют о повышенном риске выкидыша, порока сердца и гастрошизиса после применения ингибитора синтеза простагландина на ранних сроках беременности. Отмечено повышение абсолютного риска сердечно-сосудистой мальформации с менее чем 1% до примерно 1,5%. Считается, что риск повышается с повышением дозы и увеличением продолжительности терапии. Применение препарата в I и II триместр беременности возможно в случае, когда потенциальная польза для матери превышает потенциальный риск для плода.
Если набуметон применяется женщиной, которая пытается забеременеть, или в I и II триместр беременности, следует применять как можно более низкую дозу в течение как можно более короткого периода.
В III триместр беременности все ингибиторы синтеза простагландинов могут негативно влиять на плод:
• сердечно-легочная токсичность (с преждевременным закрытием артериального протока у плода и легочной гипертензией);
• почечная дисфункция, которая может прогрессировать до почечной недостаточности с олигогидроамнионом;
воздействовать на мать и плод одновременно:
• возможное удлинение времени кровотечения, антиагрегантный эффект, который может проявиться даже при очень низких дозах;
• угнетение маточных сокращений, что приводит к задержке или удлинению продолжительности родов.
Следовательно, препарат противопоказан для применения в III триместр беременности.
Период кормления грудью. Экскреция набуметона в грудное молоко не исследовалась. В случае применения препарата следует прекратить кормление грудью.
Дети. Препарат не рекомендуется применять в педиатрической практике, поскольку безопасность и эффективность применения набуметона у детей не установлены.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. При применении препарата могут возникнуть такие побочные реакции, как головокружение, сонливость, спутанность сознания, усталость, нарушение зрения. В случае возникновения данных побочных реакций следует воздержаться от управления транспортными средствами или другими механизмами.
Взаимодействия
при одновременном применении набуметона с другими лекарственными средствами возможны следующие взаимодействия:
- с антикоагулянтами — усиление эффективности последних; препараты следует применять с осторожностью и осуществлять мониторинг симптомов передозировки антикоагулянтов;
- с антигипертензивными средствами (например ингибиторы АПФ, антагонисты рецепторов ангиотензина), диуретиками — снижение эффективности последних; у некоторых пациентов с нарушением функции почек (например, у пациентов пожилого возраста или обезвоженных пациентов) одновременный прием ингибиторов АПФ и антагонистов рецепторов ангиотензина II с ингибиторами фермента ЦОГ может привести к дополнительному ухудшению функции почек, включая возможность ОПН; при одновременном применении препаратов следует осуществлять частый мониторинг состояния пациентов; больные должны получать достаточное количество жидкости;
- с антитромбоцитарными средствами, селективными ингибиторами обратного захвата серотонина, кортикостероидами — повышение риска желудочно-кишечных кровотечений;
- с другими НПВП, включая селективные ингибиторы ЦОГ-2, — повышение риска побочных реакций; следует избегать одновременного применения данных препаратов;
- с зидовудином — повышение риска гематотоксичности; сообщалось о повышенном риске гемартроза и гематом у ВИЧ-положительных пациентов с гемофилией, при одновременном применении данных препаратов;
- с калийсберегающими диуретиками — риск развития гиперкалиемии;
- с литием, метотрексатом — снижение экскреции последних;
- с мифепристоном — уменьшение эффекта последнего; НПВП следует применять через 8–12 сут после приема мифепристона;
- с сердечными гликозидами — увеличение выраженности сердечной недостаточности, снижение скорости клубочковой фильтрации и повышение уровня гликозидов в плазме крови;
- с циклоспорином, такролимусом — повышение риска нефротоксичности;
- с хинолонами — повышение риска развития судорог;
- с колестирамином — замедление всасывания набуметона.
Следующие лекарственные средства не влияют на метаболизм и биодоступность набуметона: антациды, парацетамол, цеметидин, гидроксид алюминия, ацетилсалициловая кислота.
Набуметон следует с осторожностью применять одновременно с протеинсвязывающими лекарственными средствами, например сульфаниламидами, сульфонилмочевиной, гидантоином, и наблюдать за возможным появлением симптомов передозировки.
Передозировка
симптомы: головная боль, тошнота, рвота, боль в эпигастрии, желудочно-кишечные кровотечения, диарея, дезориентация, возбуждение, кома, сонливость, головокружение, шум в ушах, обморок, судороги, в случае тяжелого отравления возможные ОПН и поражение печени.
Лечение. Специфический антидот отсутствует и активный метаболит 6-МНК не выводится при гемодиализе. В случае острой передозировки в течение 1 ч после передозировки следует промыть желудок, применить перорально активированный уголь до 60 г, это может эффективно снижать всасывание набуметона (определяли снижение до 80% Cmax активного метаболита в плазме крови); провести форсированный диурез, последующая терапия — симптоматическая. Следует тщательно контролировать функции печени и почек. Пациент должен находиться под наблюдением в течение не менее 4 ч после передозировки.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.