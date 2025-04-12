побочные реакции препарата можно минимизировать, применяя самую низкую эффективную дозу в течение кратчайшего периода, необходимого для контроля симптомов заболевания.

Одновременное применение с другими лекарственными средствами. Следует избегать одновременного применения препарата с другими НПВП (в том числе селективными ингибиторами ЦОГ-2).

Влияние на пациентов пожилого возраста. Пациенты пожилого возраста имеют повышенный риск развития побочных реакций, особенно желудочно-кишечных кровотечений и перфораций, которые могут иметь летальный исход.

Влияние на пациентов с БА. Препарат применять с осторожностью у пациентов с индуцированной ацетилсалициловой кислотой или другими НПВП БА, крапивницей или другими реакциями аллергического типа в анамнезе, поскольку при применении других НПВП сообщалось о развитии бронхоспазма с приступами БА, которые имели летальный исход, у этих категорий пациентов. Первое применение набуметона у пациентов с БА должно происходить под медицинским наблюдением.

Влияние на орган зрения. При применении НПВП, в том числе набуметона, сообщалось о нарушении зрения и снижении его остроты. В случае развития данных нарушений пациентам следует провести офтальмологическое обследование.

Влияние на репродуктивную систему. Применение НПВП, в том числе набуметона, может привести к нарушению фертильности у женщин. Препарат не рекомендуется применять у женщин, планирующих беременность. Следует рассмотреть вопрос об отмене препарата женщинам, проходящим обследования по поводу бесплодия или испытывающим трудности с зачатием.

Влияние на пищеварительный тракт. При применении всех НПВП сообщалось о развитии желудочно-кишечных кровотечений, язв и перфораций, которые могут иметь летальный исход, в любое время в процессе лечения при наличии или без предварительных симптомов либо серьезных желудочно-кишечных заболеваний в анамнезе.

Пациентам с наличием в анамнезе язвенной болезни (особенно пожилого возраста) следует сообщать о появлении каких-либо необычных абдоминальных симптомов, что особенно важно на начальных стадиях лечения.

Риск подобных явлений повышается вместе с повышением дозы НПВП у пациентов с язвой в пищеварительном тракте в анамнезе, особенно осложненной кровотечением или перфорацией, а также у пациентов пожилого возраста. Лечение таких больных следует начинать с самой низкой возможной эффективной дозы.

Для этих больных следует рассмотреть возможность применения комбинированной терапии с применением гастропротекторных препаратов (таких как мизопростол или ингибиторы протонной помпы), а также для пациентов, нуждающихся в сопутствующей терапии низкими дозами ацетилсалициловой кислоты или другими препаратами, повышающими гастроинтестинальный риск.

Пациенты должны сообщать о появлении каких-либо необычных абдоминальных симптомов, что особенно важно на начальных стадиях лечения. Необходимо с осторожностью применять у пациентов с желудочно-кишечными заболеваниями в анамнезе (например язвенный колит или болезнь Крона), поскольку течение этих заболеваний может ухудшаться.

Препарат применять с осторожностью у пациентов, одновременно принимающих лекарственные средства, которые повышают риск возникновения язвы или кровотечения, в том числе пероральные контрацептивы, антикоагулянты (варфарин), НПЗП, селективные ингибиторы обратного захвата серотонина, антитромбоцитарные средства (ацетилсалициловая кислота, клопидогрел). При развитии язвы или кровотечения следует прекратить применение препарата.

Препарат применять только после тщательной оценки соотношения польза/риск у пациентов с активной язвенной болезнью. Пациенты должны находиться под тщательным медицинским наблюдением.

Набуметон лучше переносится, чем большинство других НПВП, в том числе меньше влияет на пищеварительный тракт. До- и послерегистрационные исследования свидетельствуют, что средние показатели частоты перфораций, язв и кровотечений являются более низкими при применении набуметона, чем других НПВП: эти показатели при терапии 3–6 мес, 1 год и 2 года составляли соответственно 0,3; 0,5 и 0,8%. Однако врачи должны помнить, что возникновение язвы возможно и без ее наличия в анамнезе.

Несмотря на относительную безопасность для пищеварительного тракта и почек, препарат следует применять с осторожностью у пациентов:

с активной язвой пищеварительного тракта; соответствующее лечение следует начать до терапии набуметоном;

с наличием БА, крапивницы или других реакций гиперчувствительности, связанных с применением НПВП; редко сообщалось о развитии БА с летальным исходом у таких пациентов; применение препарата следует осуществлять под контролем.

Влияние на кожу и подкожную клетчатку. При применении НПВП, в том числе набуметона, редко сообщалось о развитии серьезных кожных реакций, в том числе эксфолиативного дерматита, синдрома Стивенса — Джонсона, токсического эпидермального некролиза и синдрома гиперчувствительности к лекарственному средству с эозинофилией и системными симптомами (DRESS-синдром), которые могут могут иметь летальный исход. Самый высокий риск развития данных нарушений отмечается на начальных стадиях лечения, в большинстве случаев — в течение первых 2 мес терапии. В случае появления кожных высыпаний, поражений слизистой оболочки или любых других признаков гиперчувствительности следует немедленно прекратить применение препарата и рассмотреть альтернативные средства лечения.

В случае появления распространенной сыпи, высокой температуры тела, повышения уровня ферментов печени, изменений в формуле крови (эозинофилия), увеличения лимфатических узлов с вовлечением других органов тела (реакция на лекарственное средство с эозинофилией и системными симптомами, известная как синдром гиперчувствительности, или DRESS) следует прекратить применение препарата, сообщить врачу и/или обратиться за неотложной медицинской помощью.

Раннее назначение системных стероидов обычно рекомендуется для всех случаев DRESS-синдрома. При лечении DRESS-синдрома большинство пациентов выздоравливают полностью после отмены препарата и соответствующей терапии, однако не исключены хронические осложнения и летальные исходы в связи с необратимым поражением отдельных внутренних органов.

Пациентам, у которых ранее отмечались серьезные нежелательные реакции, такие как синдром Стивенса — Джонсона, токсический эпидермальный некролиз, реакции с эозинофилией и системными симптомами, связанные с приемом набуметона, повторно набуметон никогда не следует назначать.

Влияние на сердечно-сосудистую систему. Применение некоторых НПВП (особенно в высоких дозах в течение длительного периода) может привести к повышению риска артериальных тромботических осложнений (таких как инфаркт миокарда или инсульт). Поскольку данных для исключения такого риска для набуметона недостаточно, препарат следует применять только после тщательной оценки состояния: пациентам с неконтролируемой АГ, легкой или умеренной застойной сердечной недостаточностью, диагностированной ИБС, заболеваниями периферических артерий и/или цереброваскулярными заболеваниями и в случае длительной терапии пациентам с факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний, таких как АГ, гиперлипидемия, сахарный диабет, курение. Следует проводить периодический мониторинг состояния пациентов с АГ в анамнезе и застойной сердечной недостаточностью легкой и умеренной степени и в случае необходимости дать рекомендации, поскольку сообщалось о задержке жидкости и отеках.

Влияние на гепатобилиарную систему. При применении НПВП, в том числе набуметона, сообщалось о развитии нарушений функции печени и в редких случаях желтухи и печеночной недостаточности, что в некоторых случаях может привести к летальному исходу. В случае появления признаков/симптомов нарушений функции печени или повышения уровня печеночных трансаминаз следует провести тщательный мониторинг состояния пациента для выявления более серьезных нарушений и при необходимости прекратить применение препарата.

Влияние на мочевыделительную систему. Применение НПВП приводит к дозозависимому снижению синтеза простагландинов, которое вызывает снижение клубочковой фильтрации и может привести к развитию почечной недостаточности. Препарат применять с осторожностью у пациентов с факторами риска, такими как нарушение функции почек и/или печени, сердечная недостаточность, одновременное применение диуретиков, пожилой возраст. У пациентов с умеренной почечной недостаточностью (клиренс креатинина 30–49 мл/мин) определяли повышение уровня несвязанной 6-МНК в плазме крови на 50%, для них может быть оправданным снижение дозы.

Контроль функции почек с определением клиренса креатинина следует осуществлять на начальном уровне и в течение нескольких недель после начала терапии. При ухудшении функции почек прекращение терапии может быть оправданным.

В отдельных случаях у пациентов, получавших набуметон, развивался асептический менингит. Хотя появление этой реакции вероятнее у больных с системной красной волчанкой и другими заболеваниями соединительной ткани, о развитии данного осложнения сообщалось также у пациентов без сопутствующих хронических заболеваний.

Применение НПВП, в том числе набуметона, может маскировать симптомы инфекционных заболеваний.

Применение в период беременности и кормления грудью

Период беременности. Нет клинического опыта применения набуметона в период беременности.

Ингибирование синтеза простагландинов может негативно влиять на беременность и развитие эмбриона и плода. Данные эпидемиологических исследований свидетельствуют о повышенном риске выкидыша, порока сердца и гастрошизиса после применения ингибитора синтеза простагландина на ранних сроках беременности. Отмечено повышение абсолютного риска сердечно-сосудистой мальформации с менее чем 1% до примерно 1,5%. Считается, что риск повышается с повышением дозы и увеличением продолжительности терапии. Применение препарата в I и II триместр беременности возможно в случае, когда потенциальная польза для матери превышает потенциальный риск для плода.

Если набуметон применяется женщиной, которая пытается забеременеть, или в I и II триместр беременности, следует применять как можно более низкую дозу в течение как можно более короткого периода.

В III триместр беременности все ингибиторы синтеза простагландинов могут негативно влиять на плод:

• сердечно-легочная токсичность (с преждевременным закрытием артериального протока у плода и легочной гипертензией);

• почечная дисфункция, которая может прогрессировать до почечной недостаточности с олигогидроамнионом;

воздействовать на мать и плод одновременно:

• возможное удлинение времени кровотечения, антиагрегантный эффект, который может проявиться даже при очень низких дозах;

• угнетение маточных сокращений, что приводит к задержке или удлинению продолжительности родов.

Следовательно, препарат противопоказан для применения в III триместр беременности.

Период кормления грудью. Экскреция набуметона в грудное молоко не исследовалась. В случае применения препарата следует прекратить кормление грудью.

Дети. Препарат не рекомендуется применять в педиатрической практике, поскольку безопасность и эффективность применения набуметона у детей не установлены.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. При применении препарата могут возникнуть такие побочные реакции, как головокружение, сонливость, спутанность сознания, усталость, нарушение зрения. В случае возникновения данных побочных реакций следует воздержаться от управления транспортными средствами или другими механизмами.