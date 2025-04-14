Днепр (адрес не указан)
Доступно в 221 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
559,96
Экономия при брони: -76,14 грн
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 750 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
627,51
Экономия при брони: -87,50 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
586,33
Экономия при брони: -73,94 грн
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 750 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
627,98
Экономия при брони: -65,89 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
573,58
Экономия при брони: -36,27 грн
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 750 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
627,69
Экономия при брони: -66,29 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 750 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
550,00
Экономия при брони: -65,00 грн
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 750 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
616,10
Экономия при брони: -77,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 750 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
616,70
Экономия при брони: -77,80 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
538,70
Экономия при брони: -63,04 грн
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 750 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
629,53
Экономия при брони: -89,61 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 750 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
208,72
Экономия при брони: -29,54 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
525,10 грн
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 750 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
588,60
Экономия при брони: -49,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
525,10 грн
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 750 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
195,73
Экономия при брони: -15,77 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 750 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 750 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
648,83
Экономия при брони: -108,69 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
552,46
Экономия при брони: -29,07 грн
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 750 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
619,11
Экономия при брони: -82,84 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
535,92
Экономия при брони: -66,86 грн
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 750 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
611,05
Экономия при брони: -72,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
579,85
Экономия при брони: -67,93 грн
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 750 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
621,05
Экономия при брони: -91,56 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 750 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
585,77
Экономия при брони: -69,04 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 750 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 750 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
525,10 грн
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 750 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
646,24
Экономия при брони: -77,21 грн