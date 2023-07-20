набуметон может повышать токсичность лития, метотрексата и циклоспорина в связи с уменьшением их выведения из организма. Если такие лекарственные средства принимаются одновременно с набуметоном, рекомендуется соблюдать осторожность и проводить регулярный мониторинг концентрации указанных веществ в плазме крови.

Совместное применение набуметона с антикоагулянтами, такими как варфарин, может повысить риск кровотечения, поскольку НПВП могут усиливать антикоагулянтное действие. Рекомендуется регулярный мониторинг протромбинового времени или международного нормализованного отношения у пациентов, принимающих оба препарата одновременно.

Одновременное применение набуметона с другими НПВП и кортикостероидами может усилить негативное влияние на ЖКТ, включая риск возникновения язв и кровотечений.

Набуметон может снижать эффективность антигипертензивных препаратов и диуретиков, усиливая соответственно гипертензивный эффект и влияние на почки. В таких случаях требуется регулярный мониторинг АД и функции почек.

Некоторые антибиотики, такие как ципрофлоксацин, могут увеличивать концентрацию набуметона в крови, повышая риск его побочных эффектов. При одновременном приеме таких препаратов следует учитывать возможность изменения дозы набуметона.