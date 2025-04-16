Николаев (адрес не указан)
Доступно в 109 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
542,33
Экономия при брони: -56,79 грн
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 750 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
607,76
Экономия при брони: -70,20 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
172,61
Экономия при брони: -12,56 грн
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 750 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
529,88
Экономия при брони: -27,53 грн
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 750 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
620,22
Экономия при брони: -74,75 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 750 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 750 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 750 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 750 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
409,34
Экономия при брони: -36,55 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
553,82
Экономия при брони: -72,05 грн
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 750 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
620,63
Экономия при брони: -57,04 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
560,06
Экономия при брони: -78,29 грн
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 750 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
437,59
Экономия при брони: -61,90 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 750 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
588,60
Экономия при брони: -29,70 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 750 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 750 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
411,34
Экономия при брони: -38,55 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 750 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
588,60
Экономия при брони: -29,70 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
583,81
Экономия при брони: -104,77 грн
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 750 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
625,28
Экономия при брони: -111,32 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 750 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
553,87
Экономия при брони: -71,77 грн
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 750 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
620,69
Экономия при брони: -57,48 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 750 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
610,52
Экономия при брони: -47,31 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 750 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
322,36
Экономия при брони: -2,73 грн
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 750 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
616,10
Экономия при брони: -57,20 грн