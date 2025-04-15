Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 194 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Открыто
Закроется через 26 мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 750 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
588,80 грн
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
570,85
Экономия при брони: -71,39 грн
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 750 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
611,40
Экономия при брони: -69,56 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
568,85
Экономия при брони: -67,60 грн
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 750 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
615,99
Экономия при брони: -52,51 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 750 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
532,50
Экономия при брони: -41,30 грн
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 750 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
588,80 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
495,00
Экономия при брони: -42,00 грн
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 750 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
549,00
Экономия при брони: -41,10 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 750 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
495,00
Экономия при брони: -31,20 грн
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 750 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
366,18
Экономия при брони: -23,41 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
516,80
Экономия при брони: -25,60 грн
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 750 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
616,10
Экономия при брони: -68,30 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 750 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
568,00
Экономия при брони: -20,01 грн
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 750 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
608,34
Экономия при брони: -21,66 грн
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
524,90
Экономия при брони: -33,70 грн
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 750 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
616,70
Экономия при брони: -68,90 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 750 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
552,09
Экономия при брони: -72,23 грн
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 750 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
647,10
Экономия при брони: -86,73 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
543,75
Экономия при брони: -85,26 грн
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 750 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
406,19
Экономия при брони: -64,33 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
550,10
Экономия при брони: -80,94 грн
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 750 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
616,46
Экономия при брони: -100,25 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 750 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
588,80 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
556,92
Экономия при брони: -87,76 грн
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 750 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
609,81
Экономия при брони: -65,39 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
561,11
Экономия при брони: -37,16 грн
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 750 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
628,81
Экономия при брони: -41,98 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 26 мин
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
562,72
Экономия при брони: -95,03 грн
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 750 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
588,80 грн