Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 176 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
360,85
Экономия при брони: -39,69 грн
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 750 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
588,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
554,08
Экономия при брони: -82,97 грн
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 750 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
424,47
Экономия при брони: -62,15 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 750 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
489,00
Экономия при брони: -50,10 грн
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 750 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
555,00
Экономия при брони: -46,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
557,82
Экономия при брони: -42,95 грн
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 750 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
646,06
Экономия при брони: -32,53 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 750 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
573,57
Экономия при брони: -93,90 грн
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 750 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
649,62
Экономия при брони: -93,59 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
552,93
Экономия при брони: -29,51 грн
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 750 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
619,63
Экономия при брони: -81,97 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
551,93
Экономия при брони: -103,21 грн
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 750 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
431,24
Экономия при брони: -58,03 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 750 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
525,20
Экономия при брони: -43,70 грн
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 750 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
378,32
Экономия при брони: -22,54 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
373,79
Экономия при брони: -24,53 грн
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 750 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
563,87
Экономия при брони: -26,21 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 750 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 750 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
381,12
Экономия при брони: -49,54 грн
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 750 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
590,47
Экономия при брони: -92,83 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
525,10 грн
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 750 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
542,10
Экономия при брони: -8,70 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 750 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
553,09
Экономия при брони: -85,53 грн
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 750 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
648,27
Экономия при брони: -88,41 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
547,10
Экономия при брони: -79,54 грн
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 750 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
408,70
Экономия при брони: -66,56 грн