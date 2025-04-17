Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 89 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
344,71
Экономия при брони: -17,74 грн
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 750 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
588,60
Экономия при брони: -36,30 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 750 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 750 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
344,71
Экономия при брони: -17,74 грн
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 750 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
616,70
Экономия при брони: -64,40 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 750 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
616,70
Экономия при брони: -64,40 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
559,28
Экономия при брони: -98,23 грн
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 750 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
626,75
Экономия при брони: -106,13 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 750 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
411,34
Экономия при брони: -42,95 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 750 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 750 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
621,16
Экономия при брони: -57,70 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 750 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
567,70
Экономия при брони: -15,40 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 750 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
557,46
Экономия при брони: -67,91 грн
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 750 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
638,43
Экономия при брони: -102,88 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
172,09
Экономия при брони: -8,86 грн
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 750 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 750 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
572,17
Экономия при брони: -90,37 грн
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 750 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
612,81
Экономия при брони: -92,00 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 750 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
584,30
Экономия при брони: -94,75 грн
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 750 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
625,81
Экономия при брони: -91,44 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 750 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 750 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
567,20
Экономия при брони: -14,90 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
541,81
Экономия при брони: -77,37 грн
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 750 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
635,05
Экономия при брони: -91,22 грн