Киев (адрес не указан)
Доступно в 628 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 27 мин
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 750 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 750 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 750 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 750 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 750 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
588,60
Экономия при брони: -34,30 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 750 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
392,60
Экономия при брони: -22,81 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 750 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
546,48
Экономия при брони: -65,08 грн
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 750 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
640,52
Экономия при брони: -66,19 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 750 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 750 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 750 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
621,05
Экономия при брони: -85,77 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
524,90
Экономия при брони: -24,40 грн
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 750 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 750 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 750 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 750 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 750 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
564,02
Экономия при брони: -29,38 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 750 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
588,80 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 750 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
570,62
Экономия при брони: -75,91 грн
Подорожник
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 750 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences