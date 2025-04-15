Львов (адрес не указан)
Доступно в 195 аптеках в Львов
D.s.
Закрыто
Открывается через 9 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 750 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
Аптека нц
Закрыто
Открывается через 9 мин
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
525,10 грн
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 750 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
588,80 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 9 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 750 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 9 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
525,10 грн
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 750 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
652,76
Экономия при брони: -88,69 грн
Пульс
Закрыто
Открывается через 9 мин
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 750 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 9 мин
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
525,10 грн
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 750 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
378,32
Экономия при брони: -16,74 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 9 мин
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 750 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
Подорожник
Закрыто
Открывается через 9 мин
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 750 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
546,80
Экономия при брони: -4,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 9 мин
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 750 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 9 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 750 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
192,65
Экономия при брони: -26,84 грн
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
525,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 9 мин
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
581,50
Экономия при брони: -74,19 грн
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 750 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
400,34
Экономия при брони: -58,24 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
516,80
Экономия при брони: -40,50 грн
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 750 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
364,72
Экономия при брони: -3,13 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 750 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
378,32
Экономия при брони: -16,74 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 9 мин
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
516,80
Экономия при брони: -40,50 грн
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 750 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
567,70
Экономия при брони: -25,60 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 9 мин
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 750 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
588,60
Экономия при брони: -46,50 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 9 мин
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 750 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 9 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 750 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
Подорожник
Закрыто
Открывается через 9 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
525,20
Экономия при брони: -48,90 грн
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 750 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
547,30
Экономия при брони: -5,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 9 мин
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
525,10 грн
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 750 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
365,05
Экономия при брони: -3,47 грн