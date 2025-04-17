Винница (адрес не указан)
Доступно в 104 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
574,91
Экономия при брони: -72,47 грн
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 750 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
644,03
Экономия при брони: -106,86 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 750 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
524,90
Экономия при брони: -26,80 грн
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 750 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
588,60
Экономия при брони: -32,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
549,18
Экономия при брони: -85,10 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 750 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 750 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 750 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
524,90
Экономия при брони: -26,80 грн
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 750 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
567,20
Экономия при брони: -11,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
550,00
Экономия при брони: -51,90 грн
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 750 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
567,20
Экономия при брони: -11,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
554,66
Экономия при брони: -90,58 грн
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 750 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
621,57
Экономия при брони: -101,01 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 750 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
390,04
Экономия при брони: -57,40 грн
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 750 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
604,31
Экономия при брони: -83,75 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 750 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
550,00
Экономия при брони: -51,90 грн
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 750 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
616,10
Экономия при брони: -59,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
570,80
Экономия при брони: -92,90 грн
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 750 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
639,42
Экономия при брони: -101,36 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
574,42
Экономия при брони: -96,52 грн
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 750 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
615,22
Экономия при брони: -99,84 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 750 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
585,78
Экономия при брони: -86,77 грн
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 750 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
656,21
Экономия при брони: -101,53 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
568,11
Экономия при брони: -86,31 грн
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 750 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
588,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Синметон таблетки, покрытые оболочкой 750 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
616,10
Экономия при брони: -59,90 грн