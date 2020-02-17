фармакодинамика. Препарат растительного происхождения, нормализует обмен веществ в клетках, реологические свойства крови и микроциркуляцию. Улучшает мозговое кровообращение и доставку кислорода и глюкозы в головной мозг, предотвращает агрегацию эритроцитов, тормозит фактор активации тромбоцитов. Выявляет дозозависимое регулирующее влияние на сосудистую систему, стимулирует синтез эндотелийзависимого дилатирующего фактора (оксид азота — NО), расширяет мелкие артерии, повышает тонус вен, тем самым регулирует кровенаполнение сосудов. Снижает проницаемость сосудистой стенки (противоотечный эффект — как на уровне головного мозга, так и периферическом уровне). Оказывает антитромботическое действие (за счет стабилизации мембран тромбоцитов и эритроцитов, влияния на синтез простагландинов, уменьшения действия биологически активных веществ и тромбоцитактивирующего фактора). Билобил предотвращает образование свободных радикалов и ПОЛ клеточных мембран. Нормализует высвобождение, повторное поглощение и катаболизм нейромедиаторов (норэпинефрина, дофамина, ацетилхолина) и их способность соединяться с рецепторами. Препарат оказывает антигипоксическое действие, улучшает обмен веществ в органах и тканях, способствует накоплению в клетках макроэргов, повышению утилизации кислорода и глюкозы, нормализации медиаторных процессов в ЦНС.

Фармакокинетика. Действующее вещество — гинкго двухлопастного экстракт сухой стандартизированный: 24% гетерозидов и 6% гинкголидов-билобалидов (гинкголид А, В и билобалид С).

При применении внутрь биодоступность гинкголидов А, В и билобалида С составляет 80–90%. С max достигается через 1–2 ч после приема препарата. Т ½ составляет около 4 ч (билобалид, гинкголид А) и 10 ч (гинкголид В).

Эти субстанции в организме не распадаются, практически полностью выводятся с мочой, незначительное количество выводится с калом.