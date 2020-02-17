Билобил® Интенс 120 мг (Bilobil Intens 120 mg) (172727) - инструкция по применению ATC-классификация
Билобил Интенс 120 мг инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Препарат растительного происхождения, нормализует обмен веществ в клетках, реологические свойства крови и микроциркуляцию. Улучшает мозговое кровообращение и доставку кислорода и глюкозы в головной мозг, предотвращает агрегацию эритроцитов, тормозит фактор активации тромбоцитов. Выявляет дозозависимое регулирующее влияние на сосудистую систему, стимулирует синтез эндотелийзависимого дилатирующего фактора (оксид азота — NО), расширяет мелкие артерии, повышает тонус вен, тем самым регулирует кровенаполнение сосудов. Снижает проницаемость сосудистой стенки (противоотечный эффект — как на уровне головного мозга, так и периферическом уровне). Оказывает антитромботическое действие (за счет стабилизации мембран тромбоцитов и эритроцитов, влияния на синтез простагландинов, уменьшения действия биологически активных веществ и тромбоцитактивирующего фактора). Билобил предотвращает образование свободных радикалов и ПОЛ клеточных мембран. Нормализует высвобождение, повторное поглощение и катаболизм нейромедиаторов (норэпинефрина, дофамина, ацетилхолина) и их способность соединяться с рецепторами. Препарат оказывает антигипоксическое действие, улучшает обмен веществ в органах и тканях, способствует накоплению в клетках макроэргов, повышению утилизации кислорода и глюкозы, нормализации медиаторных процессов в ЦНС.
Фармакокинетика. Действующее вещество — гинкго двухлопастного экстракт сухой стандартизированный: 24% гетерозидов и 6% гинкголидов-билобалидов (гинкголид А, В и билобалид С).
При применении внутрь биодоступность гинкголидов А, В и билобалида С составляет 80–90%. Сmax достигается через 1–2 ч после приема препарата. Т½ составляет около 4 ч (билобалид, гинкголид А) и 10 ч (гинкголид В).
Эти субстанции в организме не распадаются, практически полностью выводятся с мочой, незначительное количество выводится с калом.
Показания Билобил Интенс 120 мг
когнитивный дефицит различного генеза (дисциркуляторная энцефалопатия вследствие инсульта, черепно-мозговых травм, в пожилом возрасте, которая проявляется нарушением внимания и/или памяти, снижением интеллектуальных способностей, ощущением страха, нарушением сна) и нейросенсорный дефицит различного генеза (старческая дегенерация желтого пятна, диабетическая ретинопатия);
- перемежающаяся хромота при хронических облитерирующих артериопатиях нижних конечностей (II степень по Фонтейну);
- нарушения зрения сосудистого генеза, снижение его остроты;
- нарушения слуха, звон в ушах, головокружение и нарушения координации преимущественно сосудистого генеза;
- синдроме Рейно.
Применение Билобил Интенс 120 мг
назначать по 1 капсуле 1–2 раза в сутки во время еды. Запивать ½ стакана воды. Средняя продолжительность курса лечения — 3 мес.
Когнитивные расстройства: назначать по 1 капсуле 120 мг 1–2 раза в сутки. Продолжительность лечения составляет не менее 8 нед. Через 3 мес терапии врач должен убедиться в необходимости дальнейшего применения препарата.
Периферическое окклюзионное заболевание артерий, а также головокружение сосудистого и инволюционного происхождения: назначать по 1 капсуле 120 мг 1 раз в сутки. Продолжительность лечения составляет не менее 8 нед.
При головокружении продолжительность терапии составляет не более 6–8 нед.
Продолжительность лечения шума в ушах — не менее 12 нед.
Противопоказания
повышенная чувствительность к экстракту гинкго билоба или любому неактивному компоненту препарата.
Побочные эффекты
со стороны нервной системы: головная боль, головокружение, обмороки (в том числе вазовагальный).
Со стороны пищеварительного тракта: диспептические явления, тошнота, рвота, желудочно-кишечные нарушения, диарея, боль в животе.
Со стороны иммунной системы: реакции гиперчувствительности или аллергические реакции, включая ангионевротический отек, крапивницу, одышку.
Со стороны кожи: воспаление кожи, покраснение, отек, сыпь, зуд, экзема.
В редких случаях при применении препаратов, содержащих экстракт гинкго билоба, возникают кровоизлияния (желудочно-кишечные, в глаз, в мозг).
Существует повышенная вероятность этих побочных эффектов в случае сопутствующей терапии антикоагулянтами (например фенпрокумон, ацетилсалициловая кислота, антикоагулянты кумаринового ряда) и НПВП.
В случае возникновения каких-либо нежелательных реакций следует прекратить применение препарата и обязательно обратиться к врачу.
Особые указания
первые признаки улучшения состояния возникают через 1 мес после начала лечения.
При патологически повышенной тенденции к кровотечениям (геморрагический диатез), а также в случае одновременного применения антикоагулянтов препарат необходимо принимать только после консультации с врачом.
При появлении аллергической реакции пациенту следует прекратить прием препарата.
Поскольку существуют данные, что препараты, содержащие экстракт гинкго билоба, повышают склонность к кровотечениям, прием препарата Билобил интенс необходимо прекратить перед хирургическими операциями.
Препарат содержит лактозу и глюкозу. Пациентам с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, наследственными нарушениями — лактозной недостаточностью или синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции не следует принимать этот препарат.
Применение в период беременности и кормления грудью. В связи с отсутствием клинических данных препарат не рекомендуется применять в период беременности и кормления грудью.
Дети. Поскольку достаточного опыта применения препарата у детей нет, лечение детей препаратом Билобил интенс не рекомендуется.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Во время лечения необходимо соблюдать осторожность при управлении транспортом и других потенциально опасных видах деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и скорости психомоторных реакций.
Взаимодействия
одновременное применение НПВП не рекомендуется.
Препарат не следует принимать, если пациент длительное время применяет ацетилсалициловую кислоту, варфарин или тиазидные диуретики.
При одновременном применении с лекарственными средствами, которые ингибируют коагуляцию крови (такими как фенпрокумон и ацетилсалициловая кислота), эффект последних может усилиться — повышается риск кровотечения.
Одновременное применение экстракта гинкго билоба со следующими лекарственными средствами требует особого наблюдения:
- гинкго билоба увеличивает метаболизм противоэпилептических препаратов, которые метаболизируются через систему CYP 2C ферментов. При их одновременном применении противоэпилептические препараты (вальпроат, фенитоин) могут снижать судорожный порог, повышать возможность эпилептического припадка;
- лекарственные средства, которые в основном метаболизируются через CYP 34А и имеют узкий терапевтический индекс, следует применять с осторожностью;
- взаимодействие экстракта гинкго билоба с препаратами, которые метаболизируются ферментной системой цитохрома P450, не может быть полностью исключено (в редких случаях существует возможность запрета или индукции некоторых изоферментов).
Передозировка
при однократной или многократной передозировке лекарственного средства могут возникнуть диспептические расстройства, нарушения сознания и головная боль. Лечение симптоматическое.
Условия хранения
в оригинальной упаковке для защиты от действия влаги при температуре не выше 25 °С.