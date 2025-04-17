Билобил® Интенс 120 мг (Bilobil Intens 120 mg)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 79 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Билобил® Интенс 120 мг капсулы 120 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
586,96
Экономия при брони: -1,33 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Билобил® Интенс 120 мг капсулы 120 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Билобил® Интенс 120 мг капсулы 120 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
866,46
Экономия при брони: -25,99 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Билобил® Интенс 120 мг капсулы 120 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Билобил® Интенс 120 мг капсулы 120 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
880,00
Экономия при брони: -2,00 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Билобил® Интенс 120 мг капсулы 120 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
880,00
Экономия при брони: -2,00 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Билобил® Интенс 120 мг капсулы 120 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
794,06
Экономия при брони: -50,33 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Билобил® Интенс 120 мг капсулы 120 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
880,00
Экономия при брони: -2,00 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Билобил® Интенс 120 мг капсулы 120 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
931,11
Экономия при брони: -52,88 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Билобил® Интенс 120 мг капсулы 120 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
880,00
Экономия при брони: -2,00 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Билобил® Интенс 120 мг капсулы 120 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Билобил® Интенс 120 мг капсулы 120 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
448,46
Экономия при брони: -28,14 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Билобил® Интенс 120 мг капсулы 120 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
880,00
Экономия при брони: -2,00 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Билобил® Интенс 120 мг капсулы 120 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Билобил® Интенс 120 мг капсулы 120 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
906,71
Экономия при брони: -73,27 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Билобил® Интенс 120 мг капсулы 120 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Билобил® Интенс 120 мг капсулы 120 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
776,91
Экономия при брони: -73,64 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Билобил® Интенс 120 мг капсулы 120 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Билобил® Интенс 120 мг капсулы 120 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
880,00
Экономия при брони: -2,00 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Билобил® Интенс 120 мг капсулы 120 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
910,13
Экономия при брони: -69,80 грн