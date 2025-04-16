Билобил® Интенс 120 мг (Bilobil Intens 120 mg)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 105 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Билобил® Интенс 120 мг капсулы 120 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
1062,10 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Билобил® Интенс 120 мг капсулы 120 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
1062,10 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Билобил® Интенс 120 мг капсулы 120 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
1102,57
Экономия при брони: -57,28 грн
1045,29 грн
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Билобил® Интенс 120 мг капсулы 120 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Билобил® Интенс 120 мг капсулы 120 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Билобил® Интенс 120 мг капсулы 120 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
1062,10 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Билобил® Интенс 120 мг капсулы 120 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
927,51
Экономия при брони: -48,77 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Билобил® Интенс 120 мг капсулы 120 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
624,79
Экономия при брони: -39,45 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Билобил® Интенс 120 мг капсулы 120 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
880,00
Экономия при брони: -7,80 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Билобил® Интенс 120 мг капсулы 120 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Билобил® Интенс 120 мг капсулы 120 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
1062,10 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Билобил® Интенс 120 мг капсулы 120 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
880,00
Экономия при брони: -7,80 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Билобил® Интенс 120 мг капсулы 120 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
937,28
Экономия при брони: -59,13 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Билобил® Интенс 120 мг капсулы 120 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Билобил® Интенс 120 мг капсулы 120 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
950,04
Экономия при брони: -71,29 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Билобил® Интенс 120 мг капсулы 120 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
884,63
Экономия при брони: -40,96 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Билобил® Интенс 120 мг капсулы 120 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Билобил® Интенс 120 мг капсулы 120 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
733,04
Экономия при брони: -6,50 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Билобил® Интенс 120 мг капсулы 120 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
928,03
Экономия при брони: -49,80 грн
Подорожник
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Билобил® Интенс 120 мг капсулы 120 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
880,00
Экономия при брони: -7,80 грн