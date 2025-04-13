Билобил® Интенс 120 мг (Bilobil Intens 120 mg)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 240 аптеках в Харьков
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Билобил® Интенс 120 мг капсулы 120 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Билобил® Интенс 120 мг капсулы 120 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
896,40
Экономия при брони: -38,27 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Билобил® Интенс 120 мг капсулы 120 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Билобил® Интенс 120 мг капсулы 120 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Билобил® Интенс 120 мг капсулы 120 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
938,98
Экономия при брони: -61,72 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Билобил® Интенс 120 мг капсулы 120 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
880,00
Экономия при брони: -2,10 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Билобил® Интенс 120 мг капсулы 120 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Билобил® Интенс 120 мг капсулы 120 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Билобил® Интенс 120 мг капсулы 120 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
1067,50 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 16 мин
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Билобил® Интенс 120 мг капсулы 120 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Билобил® Интенс 120 мг капсулы 120 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Билобил® Интенс 120 мг капсулы 120 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
947,62
Экономия при брони: -55,49 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Билобил® Интенс 120 мг капсулы 120 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Билобил® Интенс 120 мг капсулы 120 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Билобил® Интенс 120 мг капсулы 120 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
929,11
Экономия при брони: -42,46 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Университетская, 33
1.3 км
Билобил® Интенс 120 мг капсулы 120 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Билобил® Интенс 120 мг капсулы 120 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
959,27
Экономия при брони: -55,24 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 16 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Билобил® Интенс 120 мг капсулы 120 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Билобил® Интенс 120 мг капсулы 120 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Билобил® Интенс 120 мг капсулы 120 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto