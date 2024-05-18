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Билобил® Интенс 120 мг капсулы 120 мг блистер, №60 - Запорожье (115592) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 162 аптеках
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (1)
864,00
Экономия: -117,60 грн
746,40 грн
Народная аптека
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Закрыто
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: капсулы (40)
800,00
Экономия: -53,60 грн
746,40 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: капсулы (30)
800,00
Экономия: -53,60 грн
746,40 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: упаковка (2), блистер (1)
834,78 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1), блистер (2)
775,56
Экономия: -37,56 грн
738,00 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
786,37
Экономия: -42,97 грн
743,40 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
749,93 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (2)
852,00
Экономия: -105,60 грн
746,40 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: блистер (4)
808,92 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (63)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
801,50 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 148
Всего: упаковка (1)
800,00 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (5)
800,00
Экономия: -48,58 грн
751,42 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: капсулы (40)
808,90
Экономия: -66,69 грн
742,21 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
790,08 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
749,93 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (63)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
801,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: капсулы (40)
820,27
Экономия: -100,28 грн
719,99 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1), блистер (4)
815,95
Экономия: -79,62 грн
736,33 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (1)
800,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (63)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
801,50 грн