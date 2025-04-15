Билобил® Интенс 120 мг (Bilobil Intens 120 mg)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 171 аптеках в Львов
Аптека нц
Закрыто
Открывается через 10 мин
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Билобил® Интенс 120 мг капсулы 120 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
1067,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 10 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Билобил® Интенс 120 мг капсулы 120 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
801,33
Экономия при брони: -47,60 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 10 мин
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Билобил® Интенс 120 мг капсулы 120 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
880,00
Экономия при брони: -6,50 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Билобил® Интенс 120 мг капсулы 120 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается через 10 мин
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Билобил® Интенс 120 мг капсулы 120 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
880,00
Экономия при брони: -6,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 10 мин
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Билобил® Интенс 120 мг капсулы 120 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 10 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Билобил® Интенс 120 мг капсулы 120 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
927,33
Экономия при брони: -53,94 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 10 мин
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Билобил® Интенс 120 мг капсулы 120 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
933,58
Экономия при брони: -53,83 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Билобил® Интенс 120 мг капсулы 120 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
880,00
Экономия при брони: -6,50 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Билобил® Интенс 120 мг капсулы 120 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
880,00
Экономия при брони: -6,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 10 мин
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Билобил® Интенс 120 мг капсулы 120 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
880,00
Экономия при брони: -6,50 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Билобил® Интенс 120 мг капсулы 120 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
880,00
Экономия при брони: -6,50 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 10 мин
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Билобил® Интенс 120 мг капсулы 120 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
D.s.
Закрыто
Открывается через 10 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Билобил® Интенс 120 мг капсулы 120 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 10 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Билобил® Интенс 120 мг капсулы 120 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается через 10 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Билобил® Интенс 120 мг капсулы 120 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается через 10 мин
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Билобил® Интенс 120 мг капсулы 120 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
880,00
Экономия при брони: -6,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 10 мин
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Билобил® Интенс 120 мг капсулы 120 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
1067,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 10 мин
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Билобил® Интенс 120 мг капсулы 120 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
644,56
Экономия при брони: -33,55 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 10 мин
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Билобил® Интенс 120 мг капсулы 120 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
733,04
Экономия при брони: -5,41 грн