Билобил® Интенс 120 мг (Bilobil Intens 120 mg)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 192 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Открыто
Закроется через 26 мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Билобил® Интенс 120 мг капсулы 120 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
894,00
Экономия при брони: -80,40 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Билобил® Интенс 120 мг капсулы 120 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
733,92
Экономия при брони: -77,90 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Билобил® Интенс 120 мг капсулы 120 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Билобил® Интенс 120 мг капсулы 120 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
961,73
Экономия при брони: -36,81 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Билобил® Интенс 120 мг капсулы 120 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
613,64
Экономия при брони: -27,88 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Билобил® Интенс 120 мг капсулы 120 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Билобил® Интенс 120 мг капсулы 120 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
880,00
Экономия при брони: -0,30 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Билобил® Интенс 120 мг капсулы 120 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
906,00
Экономия при брони: -119,40 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Билобил® Интенс 120 мг капсулы 120 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Билобил® Интенс 120 мг капсулы 120 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
453,00
Экономия при брони: -59,10 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Билобил® Интенс 120 мг капсулы 120 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
880,00
Экономия при брони: -0,30 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Билобил® Интенс 120 мг капсулы 120 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
881,48
Экономия при брони: -90,81 грн
Мед-сервис
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Билобил® Интенс 120 мг капсулы 120 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Билобил® Интенс 120 мг капсулы 120 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Билобил® Интенс 120 мг капсулы 120 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
912,82
Экономия при брони: -45,29 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Билобил® Интенс 120 мг капсулы 120 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
750,77
Экономия при брони: -27,70 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Билобил® Интенс 120 мг капсулы 120 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
924,06
Экономия при брони: -51,56 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Билобил® Интенс 120 мг капсулы 120 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
1062,10 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Билобил® Интенс 120 мг капсулы 120 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
601,46
Экономия при брони: -22,64 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Билобил® Интенс 120 мг капсулы 120 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
1062,10 грн