Билобил® Интенс 120 мг (Bilobil Intens 120 mg)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 99 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Билобил® Интенс 120 мг капсулы 120 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
923,00
Экономия при брони: -44,86 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Билобил® Интенс 120 мг капсулы 120 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Билобил® Интенс 120 мг капсулы 120 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Билобил® Интенс 120 мг капсулы 120 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Билобил® Интенс 120 мг капсулы 120 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Билобил® Интенс 120 мг капсулы 120 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
1062,10 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Билобил® Интенс 120 мг капсулы 120 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
1062,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Билобил® Интенс 120 мг капсулы 120 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
945,05
Экономия при брони: -66,91 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Билобил® Интенс 120 мг капсулы 120 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Билобил® Интенс 120 мг капсулы 120 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
815,30
Экономия при брони: -50,78 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Билобил® Интенс 120 мг капсулы 120 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Билобил® Интенс 120 мг капсулы 120 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
1062,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Билобил® Интенс 120 мг капсулы 120 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
1088,99
Экономия при брони: -41,58 грн
1047,41 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Билобил® Интенс 120 мг капсулы 120 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
891,45
Экономия при брони: -53,56 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Билобил® Интенс 120 мг капсулы 120 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
1062,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Билобил® Интенс 120 мг капсулы 120 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
750,20
Экономия при брони: -36,84 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Билобил® Интенс 120 мг капсулы 120 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
1062,10 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Билобил® Интенс 120 мг капсулы 120 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Привокзальная, 2/1
0.9 км
Билобил® Интенс 120 мг капсулы 120 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Билобил® Интенс 120 мг капсулы 120 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
1062,10 грн