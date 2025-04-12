Фармакодинамика.

Средство для восстановления щелочного состояния крови и коррекции метаболического ацидоза. При диссоциации натрия гидрокарбоната высвобождается бикарбонатный анион, он связывает ионы водорода с образованием карбоновой кислоты, которая затем распадается на воду и углекислый газ, который выделяется при дыхании. В результате рН крови смещается в щелочную сторону, повышается буферная емкость крови.

Лекарственное средство также увеличивает выделение из организма ионов натрия и хлора, повышает осмотический диурез, ощелачивает мочу, предупреждает осаждение мочевой кислоты в мочевыделительной системе. Внутрь клеток бикарбонатный анион не проникает.

Фармакокинетика.

Не исследована.