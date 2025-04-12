Натрия бикарбонат (Natrii bicarbonas)
Натрия бикарбонат инструкция по применению
Состав
действующее вещество: натрия гидрокарбонат; 100 мл раствора содержат натрия гидрокарбоната 4 г;
вспомогательные вещества: динатрия эдетат, углерода диоксид, вода для инъекций.
Ионный состав на 1000 мл препарата: Na+ — 476 ммоль, HCO3− — 476 ммоль.
Лекарственная форма
Раствор для инфузий.
Основные физико-химические свойства: прозрачная бесцветная жидкость.
Теоретическая осмолярность — около 952 мосмоль/л, рН 7,4-8,5.
Фармакотерапевтическая группа
Кровезаменители и перфузионные растворы. Растворы электролитов. Код АТХ В05Х А02.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Средство для восстановления щелочного состояния крови и коррекции метаболического ацидоза. При диссоциации натрия гидрокарбоната высвобождается бикарбонатный анион, он связывает ионы водорода с образованием карбоновой кислоты, которая затем распадается на воду и углекислый газ, который выделяется при дыхании. В результате рН крови смещается в щелочную сторону, повышается буферная емкость крови.
Лекарственное средство также увеличивает выделение из организма ионов натрия и хлора, повышает осмотический диурез, ощелачивает мочу, предупреждает осаждение мочевой кислоты в мочевыделительной системе. Внутрь клеток бикарбонатный анион не проникает.
Фармакокинетика.
Не исследована.
Показания
Некомпенсированный метаболический ацидоз, который может возникнуть при интоксикациях различной этиологии, тяжелом течении послеоперационного периода, обширных ожогах, шоке, диабетической коме, длительной диарее, неукротимой рвоте, острых массивных кровопотерях, тяжелых поражениях печени и почек, длительных лихорадочных состояниях, тяжелой гипоксии новорожденных. Абсолютным показанием является снижение рН крови ниже 7,2 (норма 7,37-7,42).
Противопоказания
Метаболический или респираторный алкалоз, гипокалиемия, гипернатриемия.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Может усиливать антигипертензивный эффект резерпина.
Особенности применения
Необходимо контролировать кислотно-щелочной и электролитный баланс крови. У больных с сопутствующими заболеваниями сердца или почек могут развиться сердечная недостаточность и отеки. В случае слишком быстрого устранения ацидоза, в частности в случае нарушения вентиляции легких, быстрое высвобождение CO2 может усилить церебральный ацидоз.
Способ применения и дозы
Раствор применять, контролируя кислотно-щелочной баланс крови. Назначать взрослым внутривенно или ректально капельно; детям — внутривенно капельно. В зависимости от степени выраженности ацидоза препарат применять неразбавленным или разбавлять раствором глюкозы 5% в соотношении 1 : 1.
Взрослым вводить внутривенно со скоростью примерно 60 капель в минуту, до 200 мл в сутки. Кратность введения препарата зависит от показателей кислотно-щелочного баланса.
Новорожденным вводить в дозе 4—5 мл на 1 кг массы тела, детям других возрастных групп — в дозе 5—7 мл на 1 кг массы тела. Последующее введение препарата определяется показателями кислотно-щелочного баланса. Максимальная доза препарата для взрослых — 200 мл в сутки. Срок лечения определяется врачом в зависимости от показателей кислотно-щелочного баланса.
Дети
Препарат можно применять в педиатрической практике.
Побочные реакции
Тошнота, рвота, анорексия, боль в желудке, головная боль, беспокойство, артериальная гипертензия, судороги, алкалоз.
Срок годности
2 года.
Условия хранения
Хранить при температуре не выше 25 °С в недоступном для детей месте. Не замораживать. Не использовать раствор в случае наличия осадка.
Упаковка
По 100 мл или 200 мл, или 400 мл препарата в бутылках.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
Частное акционерное общество «Инфузия».
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Украина, 23219, Винницкая обл., Винницкий р-н, с. Винницкие Хутора, ул. Немировское шоссе, д. 84А.