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Натрия бикарбонат (Natrii bicarbonas)
Натрия бикарбонат (Natrii bicarbonas)
Чернигов
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Вышгород, просп. Шевченко Тараса, 2-Г
116.2 км
Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
62,72
Экономия при брони:
-0,02 грн
62,70
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Оболонский, 22-В
122.8 км
Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
81,51
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Сосюры, 3
126.0 км
Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
80,58
Экономия при брони:
-5,06 грн
75,52
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Русановская / Русановский, 8/2
127.5 км
Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
62,20
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
128.2 км
Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
85,20
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
128.4 км
Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
83,60
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 58-А
129.0 км
Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
83,50
Экономия при брони:
-4,89 грн
78,61
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
129.1 км
Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
50,19
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Ахматовой Анны, 34
129.9 км
Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
81,60
Экономия при брони:
-4,09 грн
77,51
грн
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Аптека24
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Ефремова Академика, 3
132.3 км
Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
45,30
грн
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Ощад аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 3
231.7 км
Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
77,90
Экономия при брони:
-18,60 грн
59,30
грн
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Аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 7
231.7 км
Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
55,90
грн
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Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Байды Вишневецкого, 47
234.8 км
Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
59,30
грн
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Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Сумгаитская, 39
235.4 км
Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
77,90
Экономия при брони:
-18,60 грн
59,30
грн
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Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 403
237.7 км
Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
59,30
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Кременчуг, просп. Леси Украинки, 74
304.0 км
Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
78,74
Экономия при брони:
-3,12 грн
75,62
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Полтава, ул. Соборности, 64-Е
311.8 км
Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
36,37
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Полтава, ул. Героев-Чернобыльцев, 1
313.5 км
Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
36,37
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Горишние Плавни, просп. Героев Днепра, 79
322.5 км
Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
43,26
грн
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Аптека шар@
Открыто
Закроется в 19:30
Горишние Плавни, ул. Мира, 7
322.7 км
Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
43,26
грн
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