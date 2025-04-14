Натрия бикарбонат (Natrii bicarbonas)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 13 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Байрона, 23/1
5.6 км
Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Людвига Свободы, 33-А
7.2 км
Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
86,40
Экономия при брони: -3,07 грн
В городах рядом
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Полтава, ул. Соборности, 64-Е
130.4 км
Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Полтава, ул. Героев-Чернобыльцев, 1
130.5 км
Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Словацкого Юлиуша, 10
190.4 км
Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
85,30
Экономия при брони: -1,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Старомостовая, 3-Д
190.5 км
Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
84,27
Экономия при брони: -5,76 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
194.6 км
Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Славы, 6
195.1 км
Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 171
195.5 км
Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
82,14
Экономия при брони: -5,62 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 40
195.6 км
Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
195.6 км
Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
85,30
Экономия при брони: -1,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Каменское, ул. Соборная, 18-А
201.5 км
Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, ул. Соборная, 6-А
201.6 км
Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
79,81
Экономия при брони: -3,29 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, ул. Каштанов, 2/22
204.1 км
Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:00
Горишние Плавни, ул. Мира, 7
217.5 км
Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Горишние Плавни, просп. Героев Днепра, 79
218.4 км
Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кременчуг, просп. Леси Украинки, 74
223.8 км
Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
80,77
Экономия при брони: -5,15 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
252.0 км
Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
83,31
Экономия при брони: -3,31 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев Мариуполя, 40-Д
282.2 км
Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Никополь, ул. Электрометаллургов, 16-А
302.6 км
Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 200 мл №1
Инфузия