Натрия бикарбонат (Natrii bicarbonas)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека низких цен
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 58-А
2.4 км
Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
84,42
Экономия при брони: -5,81 грн
Подорожник
Киев, перек. Русановская / Русановский, 8/2
5.1 км
Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
Аптека 9-1-1
Киев, просп. Оболонский, 22-В
6.9 км
Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека низких цен
Киев, ул. Сосюры, 3
7.5 км
Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
79,98
Экономия при брони: -4,46 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Ахматовой Анны, 34
8.4 км
Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
81,14
Экономия при брони: -3,63 грн
Аптека24
Киев, ул. Ефремова Академика, 3
12.1 км
Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
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14.7 км
Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
Ощад аптека
Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 3
152.9 км
Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
77,90
Экономия при брони: -16,90 грн
Аптека
Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 7
153.0 км
Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека бам
Черкассы, ул. Сумгаитская, 39
155.6 км
Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
77,90
Экономия при брони: -16,90 грн
Аптека бам
Черкассы, ул. Байды Вишневецкого, 47
156.9 км
Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
Аптека бам
Черкассы, бульв. Шевченко, 403
160.7 км
Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
Подорожник
Литин, ул. Соборная, 36
214.6 км
Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
85,30
Экономия при брони: -16,90 грн
Народная аптека
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
248.7 км
Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека низких цен
Кропивницкий, ул. Френчко Виктора, 31-А
249.1 км
Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека низких цен
Кременчуг, просп. Леси Украинки, 74
255.6 км
Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
81,07
Экономия при брони: -5,45 грн
Аптека низких цен
Красилов, ул. Грушевского, 61-Б
268.5 км
Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
80,89
Экономия при брони: -5,37 грн