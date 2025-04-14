Киев
О товаре
Цены
Диагнозы
Натрия бикарбонат (Natrii bicarbonas)
Натрия бикарбонат (Natrii bicarbonas)
Одесса
(адрес не указан)
Изменить
Искать на карте
Сортировка по:
За расстоянием
Фильтр
В городах рядом
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Подольск, ул. Соборная, 103
165.8 км
Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
85,30
Экономия при брони:
-1,50 грн
83,80
грн
Забронировать
Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Рени, ул. Вознесенская, 165/4
218.4 км
Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
35,30
грн
Забронировать
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Алмазная, 14-А
252.0 км
Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
48,73
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кропивницкий, ул. Френчко Виктора, 31-А
252.4 км
Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
42,41
грн
Забронировать
Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
254.7 км
Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
78,81
грн
Забронировать
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
255.9 км
Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
43,26
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
257.1 км
Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
43,26
грн
Забронировать
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
257.5 км
Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
43,24
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
257.9 км
Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
87,82
Экономия при брони:
-5,23 грн
82,59
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
258.2 км
Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
81,56
Экономия при брони:
-3,95 грн
77,61
грн
Забронировать
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
258.5 км
Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
43,26
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
258.6 км
Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
86,22
Экономия при брони:
-4,73 грн
81,49
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 72
260.0 км
Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
80,20
Экономия при брони:
-4,68 грн
75,52
грн
Забронировать
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:30
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 24
261.8 км
Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
81,30
Экономия при брони:
-4,68 грн
76,62
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Магистральная, 12
262.0 км
Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
81,76
Экономия при брони:
-4,25 грн
77,51
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Кривой Рог, ул. Авраменка Ивана, 21-В
262.3 км
Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
82,28
Экономия при брони:
-5,66 грн
76,62
грн
Забронировать
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:30
Кривой Рог, ул. Лисового, 14-А
264.7 км
Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
43,26
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 5-А
264.9 км
Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
82,46
Экономия при брони:
-2,96 грн
79,50
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Резниченко Алексея, 66-А
264.9 км
Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
80,60
Экономия при брони:
-3,09 грн
77,51
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, м-н Солнечный, 7
264.9 км
Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
43,23
грн
Забронировать
Показать еще
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню