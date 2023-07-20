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Активные вещества — “Н”НАТРИЯ ГИДРОКАРБОНАТ* (NATRII HYDROCARBONAS*)

НАТРИЯ ГИДРОКАРБОНАТ* (NATRII HYDROCARBONAS*) Действующее вещество

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Найдено: 7 препаратов
Сода-Буфер® раствор для инфузий, 42 мг/мл, бутылка, 100 мл, № 1; Юрия-Фарм
Сода-Буфер® Раствор для инфузий, 42 мг/мл, бутылка, 100 мл, № 1 Юрия-Фарм
В 833 аптеках
от 125,33 грн
Цены в аптеках
Сода-Буфер® раствор для инфузий, 42 мг/мл, бутылка, 200 мл, № 1; Юрия-Фарм
Сода-Буфер® Раствор для инфузий, 42 мг/мл, бутылка, 200 мл, № 1 Юрия-Фарм
В 382 аптеках
от 175,64 грн
Цены в аптеках
Натрия гидрокарбонат раствор для инфузий, 4 %, бутылка, 200 мл, № 1; Юрия-Фарм
Натрия гидрокарбонат Раствор для инфузий, 4 %, бутылка, 200 мл, № 1 Юрия-Фарм
В 187 аптеках
от 56,64 грн
Цены в аптеках
Натрия гидрокарбонат раствор для инфузий, 4 %, бутылка, 100 мл, № 1; Юрия-Фарм
Натрия гидрокарбонат Раствор для инфузий, 4 %, бутылка, 100 мл, № 1 Юрия-Фарм
В 154 аптеках
от 43,61 грн
Цены в аптеках
Натрия бикарбонат раствор для инфузий, 4 %, бутылка, 200 мл, № 1; Инфузия
Натрия бикарбонат Раствор для инфузий, 4 %, бутылка, 200 мл, № 1 Инфузия
В 8 аптеках
от 37,60 грн
Цены в аптеках
Сода-Буфер® раствор для инфузий, 42 мг/мл, бутылка, 20 мл, № 1; Юрия-Фарм
Сода-Буфер® Раствор для инфузий, 42 мг/мл, бутылка, 20 мл, № 1 Юрия-Фарм
В 2 аптеках
от 63,80 грн
Цены в аптеках
Натрия бикарбонат раствор для инфузий, 4 %, бутылка, 100 мл, № 1; Инфузия
Натрия бикарбонат Раствор для инфузий, 4 %, бутылка, 100 мл, № 1 Инфузия
В 3 аптеках других городов
от 36,02 грн
Цены в других городах
Форма выпуска: р-р для инфузий.
НАТРИЯ ГИДРОКАРБОНАТ* (NATRII HYDROCARBONAS*)
CAS №: 144-55-8 CH2O3·Na
MeSH, TSCAINV, USPDDN: мононатриевая соль карбоновой кислоты.
Форма выпуска: р-р для инфузий.

антацидное средство. При приеме внутрь нейтрализует соляную кислоту желудочного сока. Антацидный эффект быстрый, но кратковременный, образующийся в результате реакции нейтрализации углекислый газ раздражает рецепторы слизистой оболочки желудка, усиливает выделение гастрина с развитием вторичной гиперсекреции, может вызывать неприятные ощущения в желудке (вследствие его растяжения) и отрыжку. Увеличивает выведение Na+ и Cl, осмотический диурез; сдвигая в щелочную сторону реакцию бронхиальной слизи, повышает бронхиальную секрецию, снижает вязкость мокроты и улучшает ее отхаркивание. Всасываясь, приводит к развитию алкалоза. Ощелачивание мочи предупреждает осаждение мочевой кислоты в мочевыводящих путях.

гиперацидные состояния, метаболический ацидоз, ХПН, необходимость разжижения бронхиального секрета.

для коррекции метаболического ацидоза: в/в — 3–5 г, при выраженном ацидозе в/в — 50–100 мл 3–5% р-ра (взрослым), при остро развивающемся ацидозе — 50–100 мл 8,4% р-ра.

метаболический алкалоз.

не рекомендуется систематическое применение из-за возможности ощелачивания мочи и повышения риска образования фосфатных камней. Сдвиг КОР в щелочную сторону при кратковременном приеме не сопровождается клиническими симптомами, однако при ХПН может значительно ухудшать состояние. Рвота, часто сопровождающая пептическую язву (потеря ионов хлора), способна усиливать выраженность алкалоза. Интенсивное выделение углекислого газа способно вызвать перфорацию пищеварительного тракта у некоторых больных.