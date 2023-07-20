НАТРИЯ ГИДРОКАРБОНАТ* (NATRII HYDROCARBONAS*)

антацидное средство. При приеме внутрь нейтрализует соляную кислоту желудочного сока. Антацидный эффект быстрый, но кратковременный, образующийся в результате реакции нейтрализации углекислый газ раздражает рецепторы слизистой оболочки желудка, усиливает выделение гастрина с развитием вторичной гиперсекреции, может вызывать неприятные ощущения в желудке (вследствие его растяжения) и отрыжку. Увеличивает выведение Na+ и Cl–, осмотический диурез; сдвигая в щелочную сторону реакцию бронхиальной слизи, повышает бронхиальную секрецию, снижает вязкость мокроты и улучшает ее отхаркивание. Всасываясь, приводит к развитию алкалоза. Ощелачивание мочи предупреждает осаждение мочевой кислоты в мочевыводящих путях.