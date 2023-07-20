НАТРИЯ ГИДРОКАРБОНАТ* (NATRII HYDROCARBONAS*) Действующее вещество
антацидное средство. При приеме внутрь нейтрализует соляную кислоту желудочного сока. Антацидный эффект быстрый, но кратковременный, образующийся в результате реакции нейтрализации углекислый газ раздражает рецепторы слизистой оболочки желудка, усиливает выделение гастрина с развитием вторичной гиперсекреции, может вызывать неприятные ощущения в желудке (вследствие его растяжения) и отрыжку. Увеличивает выведение Na+ и Cl–, осмотический диурез; сдвигая в щелочную сторону реакцию бронхиальной слизи, повышает бронхиальную секрецию, снижает вязкость мокроты и улучшает ее отхаркивание. Всасываясь, приводит к развитию алкалоза. Ощелачивание мочи предупреждает осаждение мочевой кислоты в мочевыводящих путях.
гиперацидные состояния, метаболический ацидоз, ХПН, необходимость разжижения бронхиального секрета.
для коррекции метаболического ацидоза: в/в — 3–5 г, при выраженном ацидозе в/в — 50–100 мл 3–5% р-ра (взрослым), при остро развивающемся ацидозе — 50–100 мл 8,4% р-ра.
метаболический алкалоз.
не рекомендуется систематическое применение из-за возможности ощелачивания мочи и повышения риска образования фосфатных камней. Сдвиг КОР в щелочную сторону при кратковременном приеме не сопровождается клиническими симптомами, однако при ХПН может значительно ухудшать состояние. Рвота, часто сопровождающая пептическую язву (потеря ионов хлора), способна усиливать выраженность алкалоза. Интенсивное выделение углекислого газа способно вызвать перфорацию пищеварительного тракта у некоторых больных.