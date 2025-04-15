Натрия бикарбонат (Natrii bicarbonas)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 13 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
83,31
Экономия при брони: -3,31 грн
В городах рядом
Не болей
Днепр, просп. Героев, 40
62.3 км
Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека низких цен
Днепр, бульв. Славы, 6
62.9 км
Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
Не болей
Днепр, просп. Науки, 171
64.5 км
Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
80,78
Экономия при брони: -4,26 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Никополь, ул. Электрометаллургов, 16-А
66.5 км
Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
Не болей
Днепр, ул. Рабочая, 168
66.9 км
Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека бам
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
69.2 км
Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
Подорожник
Открыто
Закроется через 29 мин
Днепр, ул. Словацкого Юлиуша, 10
69.4 км
Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека низких цен
Днепр, пл. Старомостовая, 3-Д
70.3 км
Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
82,18
Экономия при брони: -3,67 грн
Аптека копейка
Каменское, ул. Соборная, 6-А
85.3 км
Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
82,10
Экономия при брони: -5,58 грн
Аптека низких цен
Каменское, ул. Каштанов, 2/22
85.4 км
Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека низких цен
Каменское, ул. Соборная, 18-А
85.5 км
Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев Мариуполя, 40-Д
121.9 км
Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека низких цен
Кривой Рог, м-н 4-й Заречный, 20-Д
126.9 км
Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
44,95
Экономия при брони: -1,87 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Магистральная, 12
127.6 км
Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
81,97
Экономия при брони: -4,46 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Лисового, 14-А
128.3 км
Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека низких цен
Кривой Рог, м-н Солнечный, 7
128.5 км
Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Резниченко Алексея, 66-А
129.6 км
Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
80,73
Экономия при брони: -3,22 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 5-А
129.7 км
Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
84,50
Экономия при брони: -5,00 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Авраменка Ивана, 21-В
130.2 км
Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
81,54
Экономия при брони: -4,92 грн