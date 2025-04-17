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Натрия бикарбонат (Natrii bicarbonas)
Натрия бикарбонат (Natrii bicarbonas)
Винница
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Литин, ул. Соборная, 36
31.3 км
Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
85,30
Экономия при брони:
-16,90 грн
68,40
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Черневцы, ул. Святониколаевская, 91
81.9 км
Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
36,00
грн
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Аптека низких цен
Красилов, ул. Грушевского, 61-Б
119.4 км
Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
79,73
Экономия при брони:
-4,21 грн
75,52
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Подольск, ул. Соборная, 103
181.9 км
Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
85,30
Экономия при брони:
-1,50 грн
83,80
грн
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Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Ефремова Академика, 3
190.7 км
Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
45,30
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 58-А
196.7 км
Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
82,18
Экономия при брони:
-3,57 грн
78,61
грн
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Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
197.6 км
Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
50,19
грн
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Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
198.3 км
Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
83,60
грн
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Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
198.3 км
Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
85,20
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Ахматовой Анны, 34
200.5 км
Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
80,34
Экономия при брони:
-2,83 грн
77,51
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Русановская / Русановский, 8/2
201.1 км
Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
62,20
грн
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Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Оболонский, 22-В
201.7 км
Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
81,51
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сосюры, 3
203.5 км
Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
79,03
Экономия при брони:
-3,51 грн
75,52
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Вышгород, просп. Шевченко Тараса, 2-Г
206.7 км
Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
62,72
Экономия при брони:
-0,02 грн
62,70
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Купчинского, 14
209.3 км
Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
77,80
Экономия при брони:
-1,20 грн
76,60
грн
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Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Сумгаитская, 39
255.7 км
Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
77,90
Экономия при брони:
-18,60 грн
59,30
грн
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Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 3
256.1 км
Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
77,90
Экономия при брони:
-18,60 грн
59,30
грн
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Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 7
256.1 км
Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
55,90
грн
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Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Байды Вишневецкого, 47
259.1 км
Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
59,30
грн
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Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 403
262.0 км
Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
59,30
грн
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