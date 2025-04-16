Киев
Натрия бикарбонат (Natrii bicarbonas)

Натрия бикарбонат (Natrii bicarbonas)

Николаев (адрес не указан)
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Доступно в 51 аптеках в Николаев
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Почтовая, 118
7.1 км
Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Алмазная, 14-А
145.9 км
Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
48,73 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
149.3 км
Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
43,26 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
150.4 км
Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
43,26 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
150.7 км
Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
43,24 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
151.0 км
Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
86,66
Экономия при брони: -4,07 грн
82,59 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
151.3 км
Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
82,52
Экономия при брони: -4,91 грн
77,61 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
151.8 км
Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
43,26 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
151.9 км
Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
86,37
Экономия при брони: -4,88 грн
81,49 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 72
153.0 км
Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
79,25
Экономия при брони: -3,73 грн
75,52 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Магистральная, 12
154.7 км
Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
82,11
Экономия при брони: -4,60 грн
77,51 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:30
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 24
155.3 км
Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
81,53
Экономия при брони: -4,91 грн
76,62 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Кривой Рог, ул. Авраменка Ивана, 21-В
155.6 км
Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
79,93
Экономия при брони: -3,31 грн
76,62 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:30
Кривой Рог, ул. Лисового, 14-А
158.0 км
Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
43,26 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, м-н Солнечный, 7
158.2 км
Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
43,23 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 5-А
158.4 км
Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
82,81
Экономия при брони: -3,31 грн
79,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Резниченко Алексея, 66-А
158.5 км
Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
82,66
Экономия при брони: -5,15 грн
77,51 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, м-н 4-й Заречный, 20-Д
163.4 км
Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
45,37
Экономия при брони: -2,29 грн
43,08 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кропивницкий, ул. Френчко Виктора, 31-А
175.4 км
Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
42,41 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
177.1 км
Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
78,81 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Героев Мариуполя, 40-Д
180.7 км
Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
43,26 грн
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