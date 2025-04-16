Натрия бикарбонат (Natrii bicarbonas)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 51 аптеках в Николаев
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Почтовая, 118
7.1 км
Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
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Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Алмазная, 14-А
145.9 км
Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
149.3 км
Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
150.4 км
Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
150.7 км
Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
151.0 км
Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
86,66
Экономия при брони: -4,07 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
151.3 км
Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
82,52
Экономия при брони: -4,91 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
151.8 км
Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
151.9 км
Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
86,37
Экономия при брони: -4,88 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 72
153.0 км
Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
79,25
Экономия при брони: -3,73 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Магистральная, 12
154.7 км
Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
82,11
Экономия при брони: -4,60 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 24
155.3 км
Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
81,53
Экономия при брони: -4,91 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Авраменка Ивана, 21-В
155.6 км
Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
79,93
Экономия при брони: -3,31 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Лисового, 14-А
158.0 км
Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека низких цен
Кривой Рог, м-н Солнечный, 7
158.2 км
Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 5-А
158.4 км
Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
82,81
Экономия при брони: -3,31 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Резниченко Алексея, 66-А
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Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
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Экономия при брони: -5,15 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, м-н 4-й Заречный, 20-Д
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Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
45,37
Экономия при брони: -2,29 грн
Аптека низких цен
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Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
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Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
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Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 200 мл №1
Инфузия