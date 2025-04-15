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Натрия бикарбонат (Natrii bicarbonas)
Натрия бикарбонат (Natrii bicarbonas)
Львов
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 13 мин
Дубляны, ул. Коцюбинского, 6
8.8 км
Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
86,40
Экономия при брони:
-3,81 грн
82,59
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 13 мин
Стрый, просп. Черновола Вячеслава, 14/1
65.8 км
Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
64,61
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается через 13 мин
Тернополь, ул. Купчинского, 14
121.2 км
Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
77,80
Экономия при брони:
-1,20 грн
76,60
грн
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Аптека низких цен
Красилов, ул. Грушевского, 61-Б
213.3 км
Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
78,37
Экономия при брони:
-2,85 грн
75,52
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается через 13 мин
Литин, ул. Соборная, 36
298.8 км
Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
85,30
Экономия при брони:
-16,90 грн
68,40
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:30
Черневцы, ул. Святониколаевская, 91
331.3 км
Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
36,00
грн
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Аптека24
Закрыто
Открывается через 13 мин
Киев, ул. Ефремова Академика, 3
456.5 км
Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
45,30
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается через 13 мин
Подольск, ул. Соборная, 103
465.7 км
Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
85,30
Экономия при брони:
-1,50 грн
83,80
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 13 мин
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 58-А
466.0 км
Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
81,66
Экономия при брони:
-3,05 грн
78,61
грн
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Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 13 мин
Киев, просп. Оболонский, 22-В
467.4 км
Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
81,51
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается через 13 мин
Вышгород, просп. Шевченко Тараса, 2-Г
467.7 км
Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
62,72
Экономия при брони:
-0,02 грн
62,70
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
468.0 км
Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
50,19
грн
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Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 13 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
468.4 км
Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
85,20
грн
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Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 13 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
468.4 км
Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
83,60
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается через 13 мин
Киев, перек. Русановская / Русановский, 8/2
473.1 км
Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
62,20
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 13 мин
Киев, ул. Ахматовой Анны, 34
474.8 км
Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
82,96
Экономия при брони:
-5,45 грн
77,51
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 13 мин
Киев, ул. Сосюры, 3
475.7 км
Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
78,40
Экономия при брони:
-2,88 грн
75,52
грн
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Ощад аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 3
576.8 км
Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
77,90
Экономия при брони:
-19,80 грн
58,10
грн
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Аптека
Закрыто
Открывается через 13 мин
Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 7
576.9 км
Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
55,90
грн
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Аптека бам
Закрыто
Открывается через 13 мин
Черкассы, ул. Сумгаитская, 39
577.2 км
Натрия бикарбонат раствор для инфузий 4 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
77,90
Экономия при брони:
-19,80 грн
58,10
грн
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