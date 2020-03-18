Фармакодинамика.

Механизм действия

Глазные капли АЗАРГА® содержат два активных вещества: бринзоламид и тимолола малеат. Эти два компонента снижают повышенное внутриглазное давление (ВГД) путем уменьшения секреции внутриглазной жидкости, но делают это при помощи различных механизмов действия. Комбинированный эффект этих двух активных веществ приводит к дополнительному уменьшению ВГД по сравнению с эффектом, который достигается при применении любого из этих компонентов в отдельности.

Бринзоламид — сильнодействующий ингибитор карбоангидразы II (CA-II) человека, доминирующего фермента глаза.

Угнетение карбоангидразы в цилиарных отрезках глаза снижает выделение внутриглазной жидкости, главным образом за счет замедления образования ионов бикарбоната с последующим уменьшением транспортировки натрия и жидкости.

Тимолол — это неселективный блокатор β-адренергических рецепторов, не имеет внутренней симпатомиметической и мембраностабилизирующей активности, а также непосредственного угнетающего действия на миокард.

Тонография и флуорофотометрические исследования у людей подтвердили, что основное его действие связано со снижением образования внутриглазной жидкости и небольшим увеличением ее оттока.

Фармакодинамическое действие

Клинические эффекты

В месячном контролируемом клиническом исследовании у пациентов с открытоугольной глаукомой или глазной гипертензией, которые, по мнению исследователей, могли получить пользу от применения комбинированной терапии и которые имели среднее значение ВГД от 25 до 27 мм рт. ст., среднее снижение ВГД при применении глазных капель АЗАРГА® дважды в сутки составляло от 7 до 9 мм рт. ст. Во всех временных точках во время визитов пациентов было продемонстрировано, что среднее снижение ВГД при применении дорзоламида 20 мг/мл + тимолола 5 мг/мл не превышало аналогичный эффект при применении препарата АЗАРГА®.

В шестимесячном контролируемом клиническом исследовании у пациентов с открытоугольной глаукомой или глазной гипертензией со средним значением ВГД от 25 до 27 мм рт. ст. среднее снижение ВТО при применении глазных капель АЗАРГА® дважды в день составляло от 7 до 9 мм рт. ст., что на 3 мм рт. ст. превышало эффект при применении бринзоламида 10 мг/мл дважды в сутки и на 2 мм рт. ст. — эффект при применении тимолола 5 мг/мл дважды в сутки. Наблюдалось статистически значимое снижение среднего значения ВГД по сравнению с применением бринзоламида и тимолола во время всех визитов в течение исследования.

В трех контролируемых клинических исследованиях ощущение дискомфорта после инстилляции глазных капель АЗАРГА® был значительно меньше, чем при применении дорзоламида 20 мг/мл + тимолола 5 мг/мл.

Фармакокинетика.

Абсорбция

После местного применения в глаз бринзоламид и тимолол абсорбируются через роговицу в системный кровоток. В фармакокинетическом исследовании здоровые добровольцы принимали внутрь бринзоламид по 1 мг дважды в день в течение 2 недель, чтобы сократить время достижения стабильной концентрации перед началом применения глазных капель АЗАРГА®. После применения глазных капель АЗАРГА® дважды в день в течение 13 недель концентрация бринзоламида в красных кровяных тельцах (ККТ) в среднем составила 18,8 ± 3,29 мкM, 18,1 ± 2,68 мкM и 18,4 ± 3,01 мкM соответственно через 4, 10 и 15 недель, указывая на то, что в ККТ поддерживается стабильная концентрация бринзоламида.

При достижении стабильных концентраций после применения глазных капель АЗАРГА® среднее значение максимальной концентрации (Cmax) тимолола в плазме крови и значение концентрация-время (AUC0–12год) составили соответственно на 27% и 28% меньше (Cmax: 0,824 ± 0,453 нг/мл; AUC0–12год: 4,71 ± 4,29 нг*ч/мл) по сравнению с применением тимолола 5 мг/мл (Cmax: 1,13 ± 0,494 нг/мл; AUC0–12год: 6,58 ± 3,18 нг*ч/мл). Низкое системное воздействие тимолола после применения глазных капель АЗАРГА® не является клинически значимым. После применения глазных капель АЗАРГА® среднее значение максимальной концентрации (Cmax) тимолола в плазме крови достигалось через 0,79 ± 0,45 часа.

Распределение

Связывание бринзоламида с белком плазмы крови является умеренным (около 60%). Благодаря своему высокому сродству с СА-II и в несколько меньшей степени — с СA-I бринзоламид проникает в ККТ. Его активный метаболит N-дезетилбринзоламид также аккумулируется в ККТ, где преимущественно связывается с СA-I. Сродство бринзоламида и метаболита с красными кровяными тельцами и СA ткани приводит к низкой концентрации в плазме крови.

Данные по распределению в тканях глаза у кроликов показали, что тимолол может быть количественно определен в внутриглазной жидкости в течение 48 часов после применения глазных капель АЗАРГА®. При достижении стабильной концентрации тимолол может быть определен в плазме крови человека в течение 12 часов после применения глазных капель АЗАРГА®.

Метаболизм

Пути метаболизма бринзоламида включают в себя N-деалкилирование, O-деалкилирование и окисление его N-пропиловой боковой цепи. N-дезетилбринзоламид является главным метаболитом бринзоламида, образующимся у людей, который также связывается с СA-I в присутствии бринзоламида и аккумулируется в ККТ.

Исследования in vitro показали, что метаболизм бринзоламида главным образом связан с CYP3A4, а также по крайней мере с четырьмя другими изоферментами (CYP2A6, CYP2B6, CYP2C8 и CYP2C9).

Тимолол метаболизируется двумя путями. Первый путь связан с образованием етаноламиновой боковой цепи в тиодиазольном кольце, а другой связан с образованием этанольной боковой цепи в морфолиназоте и второй подобной боковой цепи с карбонильной группой, смежной с азотом. Метаболизм тимолола связан главным образом с CYP2D6.

Экскреция

Бринзоламид выводится преимущественно почками (около 60%). Почти 20% дозы обнаружено в моче в форме метаболита. Бринзоламид и N-дезетилбринзоламид являются основными компонентами, выявленными в моче вместе со следами метаболитов N-дезметоксипропила и О-дезметила (<1%).

Тимолол и его метаболиты в основном выводятся почками. Около 20% дозы тимолола выводится с мочой в неизмененном виде, а остаток выводится также с мочой в виде метаболитов. Период полувыведения тимолола из плазмы крови Т1/2 составляет 4,8 часа после применения глазных капель АЗАРГА®.

Доклинические данные по безопасности

Бринзоламид

Доклинические данные указывают, что нет какого-либо риска для человека при применении бринзоламида, о чем свидетельствуют фармакологические исследования безопасности, исследования токсичности повторных доз, генотоксичности, канцерогенного потенциала.

В ходе исследований токсичности на кроликах при введении пероральных доз бринзоламида до 6 мг/кг/сут (в 214 раз больше рекомендуемой ежедневной клинической дозы, составляющей 28 мкг/кг / сут) не было выявлено какого-либо влияния на развитие плода, несмотря на значительное токсическое воздействие на самку. Аналогичные исследования на крысах обнаружили незначительное уменьшение оссификации костей черепа и грудины плода у самок, получавших бринзоламид в количестве 18 мг/кг/сут (в 642 раза больше рекомендованной ежедневной клинической дозы). Но у самок, получавших 6 мг/кг/сут, этого эффекта не наблюдалось. Эти результаты были получены при дозах, которые вызывали метаболический ацидоз с уменьшением прироста массы тела самок и уменьшением массы плода. Наблюдалось зависящее от дозы снижение массы плода у самок, получавших бринзоламид перорально: от незначительного снижения (примерно 5–6%) при дозе 2 мг/кг/сут до примерно 14% при дозе 18 мг/кг/сут. Во время лактации при применении 5 мг/кг/сут побочного действия на плод не наблюдалось.

Тимолол

Доклинические данные указывают, что нет какого-либо риска для человека при применении тимолола, о чем свидетельствуют фармакологические исследования безопасности, исследования токсичности повторных доз, генотоксичности, канцерогенного потенциала. Исследования токсического воздействия тимолола на репродуктивную функцию показали замедленную оссификацию плода у крыс при отсутствии побочных эффектов в постнатальном периоде (при дозе 50 мг/кг/сут, что в 3500 раз превышает ежедневную клиническую дозу, 14 мкг/кг/сут) и повышенную резорбцию плода у кроликов (при введении дозы 90 мг/кг/сут, что в 6400 раз превышает ежедневную клиническую дозу).