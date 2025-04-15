Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 205 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Открыто
Закроется через 30 мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Азарга® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
497,00
Экономия при брони: -75,00 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Азарга® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Азарга® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
527,18
Экономия при брони: -31,88 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Азарга® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
512,28
Экономия при брони: -27,35 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Азарга® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Азарга® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
507,90
Экономия при брони: -28,30 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Азарга® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
473,00
Экономия при брони: -28,00 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Азарга® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Азарга® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
473,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Азарга® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
530,60
Экономия при брони: -51,00 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Азарга® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Азарга® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
532,89
Экономия при брони: -17,82 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Азарга® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Азарга® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
546,09
Экономия при брони: -41,31 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Азарга® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
505,61
Экономия при брони: -41,69 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Азарга® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
510,57
Экономия при брони: -41,56 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Азарга® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
518,53
Экономия при брони: -73,53 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Азарга® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Азарга® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
541,53
Экономия при брони: -35,14 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 30 мин
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Азарга® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
530,61
Экономия при брони: -24,25 грн