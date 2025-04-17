Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 92 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Азарга® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
533,90
Экономия при брони: -56,60 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Азарга® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Азарга® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
468,77
Экономия при брони: -14,06 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Азарга® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Азарга® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
530,50
Экономия при брони: -53,20 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Азарга® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
506,70
Экономия при брони: -29,40 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Азарга® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
520,15
Экономия при брони: -61,32 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Азарга® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
510,80
Экономия при брони: -33,50 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Азарга® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Азарга® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
514,47
Экономия при брони: -29,13 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Азарга® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Азарга® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
510,70
Экономия при брони: -33,40 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Азарга® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Азарга® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
506,58
Экономия при брони: -35,96 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Азарга® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
507,40
Экономия при брони: -30,10 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Азарга® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
507,55
Экономия при брони: -21,85 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Азарга® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Азарга® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
520,44
Экономия при брони: -50,04 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Азарга® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Азарга® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
523,30
Экономия при брони: -46,00 грн